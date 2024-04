Η Κάθριν Τέρνερ, φαίνεται αγνώριστη καθώς παλεύει με το μπαστούνι κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας δημόσιας εξόδου, αφού αποκάλυψε ότι κάποτε είχε ερωτευτεί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Ντάγκλας.

Η Κάθριν Τέρνερ, 69 ετών, φωτογραφήθηκε στην Chinatown του Μανχάταν τη Δευτέρα. Πέντε μήνες από την τελευταία της έξοδο, έμοιαζε να απέχει πολύ από την ακμή της δεκαετίας του ’80

Η γνωστή ηθοποιός ήταν ένα μεγάλο αστέρι στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Η 69χρονη σταρ του «Romancing the Stone», η οποία δυσκολευόταν να περπατήσει με μπαστούνι, εμφανίστηκε σε καλή διάθεση παρά τη φθίνουσα κινητικότητά της καθώς περνούσε τη μέρα της.

Έχουν περάσει πέντε μήνες από την τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνισή της, σε μια προβολή του «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ επίσης στο Μανχάταν.

Αυτή τη φορά, φορούσε ένα μακρύ, σκούρο παλτό, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια, και φαινόταν ελαφρώς χειρότερη καθώς διέσχιζε την Canal Street της Chinatown.

Η Τέρνερ – της οποίας το πλήρες όνομα είναι Μαίρη Κάθριν Τέρνερ – υπήρξε ένα μεγάλο αστέρι του κινηματογράφου τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, και εμφανίστηκε δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ντάνι Ντε Βίτο.

Πίσω στο 2021, η σταρ των «Undercover Blues» μίλησε για την αγάπη που είχε κάποτε για τον Μάικλ Ντάγκλας, όταν οι δυό τους κοσμούσαν την ασημένια οθόνη όχι μόνο στο Romancing the Stone, αλλά και στο «The Jewel of the Nile». Αυτήν τη στιγμή είναι παντρεμένος με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, με την οποία έχει δύο παιδιά.

Η χημεία τους εντός και εκτός οθόνης ήταν ηλεκτρισμένη. Ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα στο Μεξικό για το «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι», τα πράγματα ζωήρεψαν μεταξύ τους. Η Τέρνερ ήταν ελεύθερη, ενώ ο Ντάγκλας είχε χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ.

«Νομίζω ότι μπορεί να είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε» λέει η Τέρνερ. «Αλλά τότε η Ντιάντρα ξεκαθάρισε ότι ο Μάικλ δεν ήταν διαθέσιμος. Έτσι, αυτό έβαλε τέλος, γιατί δεν μπορώ να εμπλακώ στη σχέση μιας άλλης γυναίκας. Αλλά, Θεέ μου, αυτό το φλερτ είναι απολαυστικό!».

Στη συνέχεια, τον περασμένο χρόνο, αναφέρθηκε στο ανεκπλήρωτο ειδύλλιο σε μια συνέντευξη στο Stellar Magazine , στην οποία παραδέχτηκε ότι ενώ υπήρχε «σεξουαλική ένταση» μεταξύ των δύο, δεν υπήρχε περίπτωση να λειτουργήσει ένα ειδύλλιο.

Ανέφερε επίσης ότι ο συνάδελφός της, σταρ του Romancing The Stone μπορεί να την είχε δει ανταγωνιστικά λίγους μήνες πριν εμφανιστεί στο 36ο Ετήσιο Γεύμα Power του Citymeals On Wheels στο The Plaza Hotel τον Νοέμβριο.

Είπε σε ιρλανδικό έντυπο lifestyle: «Κοίτα, αγαπώ τον άντρα, αλλά είναι ντεμοντέ».

«Δίνω [στη σύζυγό του] Κάθριν [Ζέτα Τζόουνς] όλα τα εύσημα στον κόσμο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί του ».

Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντάγκλας στην υπερπαραγωγή Romancing The Stone του 1984, λέει ότι ο ηθοποιός μπορεί να την έβλεπε ανταγωνιστικά.

Γνωστή για τη συνεργασία της με τον Ντάγκλας και άλλες ταινίες της δεκαετίας του ’90 και του 2000, η ​​Turner φεύγει τώρα στη Νέα Υόρκη ως ανύπαντρη γυναίκα.

Χώρισε τον επί χρόνια σύζυγό της Jay Weiss – έναν τοπικό μεγιστάνα ακινήτων – το 2007, 20 χρόνια αφότου το ζευγάρι έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη τους, την 36χρονη τραγουδίστρια Rachel Ann Weiss.

Το ζευγάρι χώρισε έπειτα από 23 χρόνια, αλλά η σταρ του «War of the Roses» υποστήριξε πρόσφατα ότι «[ο Τζέι] είναι ακόμα ο καλύτερός μου φίλος».

Για τη βόλτα στην Chinatown, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα μπαστούνι, κάτι που φαινόταν ότι εξακολουθούσε να συνηθίζει καθώς περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Εμφανιζόμενη να αγωνίζεται σε σημεία, κατάφερε να μείνει όρθια, προς ανακούφιση των αμέτρητων θαυμαστών της.

Ενώ ήταν ακόμα θαυμάστρια του πρώην της και του 79χρονου τώρα Ντάγκλας, η Κάθριν είπε πρόσφατα ότι δεν της άρεσε τόσο πολύ ο Μπαρτ Ρέινολντς της δεκαετίας του ’70, αναφέροντας τον «σοκαριστικό» σεξισμό στον οποίο φέρεται να είχε εκτεθεί στα γυρίσματα του Switching Channels του 1988. .

«Η συνεργασία με τον Μπαρτ ήταν κάτι τρομερό», είπε. «Την πρώτη μέρα που μπήκε ο Μπαρτ με έκανε να κλάψω.

«Η συμπεριφορά του ήταν συγκλονιστική. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι δεν ήμουν ίση με κάποιον ».

Λίγα χρόνια πριν, το 2019, μοιράστηκε ότι «γερνάει αρκετά καλά», επιμένοντας ότι δεν θέλει να είναι «Σερ, όπου το πρόσωπό της δεν αλλάζει και δεν κινείται ποτέ» και δεν θα έκανε ποτέ μπότοξ ή πλαστική επέμβαση.

Συνέχισε λέγοντας πως η Φαίη Ντάναγουεϊ, της είπε κάποτε ότι αν δεν ξεκινούσε πλαστικές επεμβάσεις μέχρι τα 40 της, θα ήταν πολύ αργά.

Και είπα, «Καλά, δεν θα το κάνω τότε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι γερνάω αρκετά καλά ».

Πρόσθεσε ότι ήταν επίσης ευγνώμων που θεωρούνταν σύμβολο του σεξ μόνο «για λίγο», υποστηρίζοντας, «Πάλεψα να φύγω πολύ γρήγορα.

Η δύναμη της ελκυστικότητάς μου για χρόνια ήταν πράγματι ένα πλεονέκτημα», είπε.

«Αλλά αυτό δεν έλεγχε καθόλου τις επιλογές μου».

Γνωστή για τη χαρακτηριστική γεροδεμένη φωνή της και την υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο Peggy Sue Got Married, η Turner έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από ταινίες μετά τη δεκαετία του 2000, ενώ έκανε guest εμφανίσεις σε εκπομπές όπως το Friends και το Law and Order.

Έχει επίσης δανείσει τη φωνή της σε εκπομπές, όπως οι Simpsons και ο Rick and Morty, αλλά θα τη θυμόμαστε πάντα για τις επιτυχίες της στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Πηγή: Dailymail