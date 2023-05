All The Superheroes: Όλοι οι αγαπημένοι υπερήρωες από Disney+, DC Comics και HBO κάτω από τη στέγη του Vodafone TV

Από αυτόν τον Μάιο, όλοι οι υπερήρωες συναντιούνται κάτω από την ίδια στέγη. Οι «Εκδικητές» και ο “Doctor Strange” της Marvel από το Disney+, o “Batman”, o “Superman” και η “Wonder Woman” από την DC Comics και πολλοί άλλοι χαρίζουν μοναδικές στιγμές δράσης στο μεγαλύτερο αφιέρωμα που έγινε ποτέ για υπερήρωες, μέσα από την ειδική κατηγορία με την ονομασία ALL THE SUPERHEROES αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Vodafone TV. Διαθέσιμοι, χωρίς επιπλέον χρέωση, μαζί με όλο το περιεχόμενο από Warner Bros, Disney+ & HBO, μόνο με 9,90€/μήνα.

Ενδεικτικά, μερικοί μόνο από τους 60+ τίτλους που μπορεί να βρει κανείς στο ALL THE SUPERHEROES, το μεγαλύτερο αφιέρωμα που έγινε ποτέ

«ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ» (“Avengers: Endgame”, Disney+)

Στον απόηχο της εξαφάνισης σχεδόν όλης της ζωής του σύμπαντος από τον Thanos, οι εναπομείναντες Εκδικητές πρέπει να βρουν τον τρόπο να υπερνικήσουν τις δυνάμεις του Τρελού Τιτάνα, στο τελευταίο κεφάλαιο του μεγάλου επίλογου των Εκδικητών των Marvel Studios, μετά από 22 ταινίες.

“ETERNALS” (Disney+)

Η ταινία “Eternals” των Marvel Studios καλωσορίζει μια ενθουσιώδη νέα ομάδα Υπερηρώων του MCU, τους αρχαίους εξωγήινους που ζούσαν στη Γη μυστικά για χιλιάδες χρόνια. Ακολουθώντας τα γεγονότα της ταινίας «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη», μια απροσδόκητη τραγωδία τους αναγκάζει να επανενωθούν εναντίον των πιο αρχαίων εχθρών της ανθρωπότητας, των Deviants.

“JUSTICE LEAGUE” (DC Comics, Warner)

Ωθούμενος από την αποκατεστημένη πίστη του στην ανθρωπότητα και εμπνευσμένος από την ανιδιοτελή πράξη του Superman, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσει έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή. Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων – Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg – μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

“THE BATMAN” (DC Comics, Warner)

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Μπάτμαν/Μπρους Γουέιν, ένας πραγματικά Σκοτεινός Ιππότης στην πρώτη γνήσια αστυνομική περιπέτεια μυστηρίου του αυτόκλητου τιμωρού της Γκόθαμ. Την πρωτότυπη υπερπαραγωγή σκηνοθετεί ο Ματ Ριβς (Ο Πλανήτης των Πιθήκων) που συγκεντρώνει γύρω από τον Πάτινσον ένα πανίσχυρο καστ, από την Ζόι Κράβιτς ως Catwoman, και τον Κόλιν Φάρελ, αγνώριστο ως Πιγκουίνο, μέχρι τον ανατριχιαστικό Πολ Ντέινο ως Γρίφο και τον Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ.

“SUPERMAN” (Warner)

Η πρώτη αυτή ταινία του 1978 εστιάζει στην προέλευση του υπερανθρώπου, από την παιδική ηλικία του ως Καλ-Ελ από τον πλανήτη Κρύπτον μέχρι τα νεανικά του χρόνια στην επαρχιακή πόλη του Σμόλβιλ. Μεταμφιέζεται στον δημοσιογράφο Κλαρκ Κεντ, που υιοθετεί μια ήπια εμφάνιση στην Μητρόπολη και αναπτύσσει ένα ειδύλλιο με τη δημοσιογράφο και συνάδελφό του, Λόις Λέιν, ενώ μάζεται τον μεγάλο του αντίπαλο, Λεξ Λούθορ.

“AQUAMAN” (DC Comics, Warner)

Από την Warner Bros. Pictures και τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν έρχεται μια γεμάτη δράση περιπέτεια που εκτυλίσσεται στον αχανή, οπτικά εκπληκτικό υποβρύχιο κόσμο των επτά θαλασσών: το “Aquaman”, με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα. Η ιστορία αποκαλύπτει την προέλευση του μισού-ανθρώπου, μισού- Ατλάντειου Άρθουρ Κάρι και εξερευνά το ταξίδι της ζωής του- ένα ταξίδι που δεν θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύψει αν είναι άξιος να γίνει αυτός που γεννήθηκε... Να γίνει ένας βασιλιάς.

“WONDER WOMAN” (DC Comics, Warner)

Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο, παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το πραγματικό της πεπρωμένο.

«ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» (“Suicide Squad”, DC Comics, Warner)

Στο “Suicide Squad”, η κυβερνητική πράκτωρ Δρ. Αμάντα Γουόλερ (Βαϊόλα Ντέιβις) θα συγκεντρώσει την πιο επικίνδυνη ομάδα κακοποιών, οι οποίοι θα αναγκαστούν να εργαστούν ως όπλα της αμερικάνικης κυβέρνησης στην καταπολέμηση του κακού.

«ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ» (“Guardians of the Galaxy”, Disney +)

Η Marvel παρουσιάζει την πιο παράτολμη και φιλόδοξη ταινία της που επιδιώκει να μας εισάγει στη δεύτερη φάση του φουτουριστικού της σύμπαντος. Πρόκειται για την τρισδιάστατη μεταφορά του κόμικ «Guardians of The Galaxy», ένα αναπάντεχο μείγμα επιστημονικής φαντασίας, διαγαλαξιακών ηρώων και κοσμικών πολεμιστών. Βασισμένο στο cult κόμικ που πρωτοεμφανίστηκε το 1969, το «Guardians Of the Galaxy» διηγείται την ιστορία των εξωγήινων όντων του 31ου αιώνα που αναλαμβάνουν να σώσουν όχι μόνο τη Γη, αλλά και ολόκληρο τον γαλαξία.

“BLACK PANTHER” (Disney+)

O T'Challa, ο καινούργιος νομοθέτης του ανεπτυγμένου βασιλείου της Wakanda, πρέπει να υπερασπιστεί τη γη του από εχθρούς εκτός και εντός της ίδιας του της χώρας. 3 βραβεία Όσκαρ και μια αναπάντεχη τρελή επιτυχία στο box office.

«CAPTAIN AMERICA: ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ» (“Captain America: Civil War”, Disney+)

Μετά το τέλος της ταινίας «Οι Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron», o Steve Rogers (Captain America) και οι υπόλοιποι Εκδικητές προσπαθούν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινάει η ιστορία του «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος». Μετά από ένα διεθνές επεισόδιο στη Νιγηρία, όπου χρειάστηκε η καταλυτική επέμβαση των Εκδικητών, ξεκίνησαν κάποιες πολιτικές διεργασίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό σώμα αρμόδιο να εγκρίνει σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επεμβαίνει το επίλεκτο σώμα των super ηρώων. Η νέα αυτή γραφειοκρατική αντιμετώπιση αδρανοποιεί, κατά κάποιο τρόπο, τους Εκδικητές, καθώς αυτοί πρέπει να στρέψουν όλη την προσοχή τους, για να αντιμετωπίσουν έναν νέο καταχθόνιο κακό που εμφανίζεται και απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο.

«DOCTOR STRANGE» (Disney+)

Το «Doctor Strange» ακολουθεί την ιστορία του διάσημου νευροχειρούργου Dr. Stephen Stange, ο οποίος αναρρώνοντας μετά από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα, θα ανακαλύψει μαγικές ιδιότητες σε ένα μέρος γνωστό ως Kamar-Taj, και θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή μάχης ανάμεσα στις σκοτεινές δυνάμεις που απειλούν να καταστρέψουν την πραγματικότητα, όπως την ξέρουμε.

«Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ» (“The Dark Knight”, DC Comics, Warner)

Σε συνεργασία με τον υπαρχηγό της αστυνομίας Τζιμ Γκόρντον και τον δυναμικό εισαγγελέα Χάρβεϊ Ντεντ, ο Μπάτμαν έχει περιορίσει τη δράση των εγκληματικών συμμοριών στη Γκόθαμ Σίτι. Εμφανίζεται, όμως, ο Τζόκερ, ένας καινούργιος, επικίνδυνος κακοποιός που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις του.

“IRON MAN” (Disney+)

Ο πλούσιος έμπορος όπλων Τόνι Σταρκ απάγεται από τρομοκράτες στο Αφγανιστάν. Για να δραπετεύσει, κατασκευάζει μια προηγμένης τεχνολογίας πανοπλία, την οποία αποφασίζει να εξελίξει και να χρησιμοποιήσει για το κοινό καλό ως Iron Man.

“THE PEACEMAKER” (HBO ORIGINAL)

Αφού οι Suicide Squad διαλύσαν τα πάντα στο πέρασμα τους, επιστρατεύεται ο Peacemaker και μια ομάδα αλλοπρόσαλλων χαρακτήρων να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή με το κωδικό όνομα 'Butterfly Project'.

«Ο SHANG-CHI ΚΑΙ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ» (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Disney+)

Η ιστορία επικεντρώνεται στον Shang-Chi, των «Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel, ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.

«Ο ΒΑΤΜΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ» (“Batman Returns”, Warner)

Ο καταχθόνιος Πιγκουίνος, ανθρωπόμορφο τέρας που ζει στους υπονόμους και η μυστηριώδης Κατγούμαν, είναι οι δυο νέοι αντίπαλοι του Μπάτμαν, που θα προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν τον Άνθρωπο Νυχτερίδα, σε αυτό το αριστουργηματικό sequel του Τιμ Μπάρτον.

“THOR RAGNAROK” (Disney+)

Στο “Thor: Ragnarok” των Marvel Studios ο Thor είναι φυλακισμένος στην άλλη άκρη του σύμπαντος χωρίς το τρομερό του σφυρί. Πρέπει να νικήσει το χρόνο για να επιστρέψει στον πλανήτη Asgard και να σταματήσει το Ragnarok, δηλαδή την καταστροφή του πλανήτη του και του πολιτισμού του, από τα χέρια μιας νέας, παντοδύναμης απειλής, της αδίστακτης Hela. Πρώτα όμως πρέπει να στεφθεί νικητής μιας θανάσιμης μονομαχίας ενάντια στον πρώην σύμμαχό του και επίσης Εκδικητή – τον Απίθανο Hulk!

“WANDAVISION” (Disney+)

H Wanda Maximoff και ο Vision ζουν μαζί σε ένα ονειρεμένο προάστιο, όταν ο τελευταίος συνειδητοποιεί πως δεν είναι όλα ρόδινα. Κι εκεί ξεκινάει η περιπέτεια, στην πρώτη τηλεοπτική απόπειρα της Marvel να επεκτείνει το σύμπαν της.

«Ο ANT-MAN ΚΑΙ Η ΣΦΗΚΑ» (“Ant-Man and the Wasp”, Disney+)

Μετά το τέλος του «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος», ο Scott Lang έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του ως σούπερ ήρωας, αλλά και ως πατέρας. Ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει την κανονική του ζωή του με τις ευθύνες του ως Ant-Man, αντιμετωπίζει μια καινούργια, επείγουσα αποστολή που του αναθέτουν η Hope Van Dyne και ο δόκτωρ Hank Pym. Ο Scott πρέπει να ξαναφορέσει τη στολή του και να μάθει να μάχεται δίπλα στην Σφήκα, καθώς η ομάδα συνεργάζεται για να ανακαλύψει μυστικά από το παρελθόν.

«THE IRON GIANT» (Warner)

Ένας «σιδερένιος γίγαντας» προσγειώνεται στη Γη σα μετεωρίτης, για να καταλήξει στα δάση μιας επαρχιακής αμερικανικής πόλης. Εκεί τον ανακαλύπτει ένα αγόρι που ζει με τη μητέρα του, αλλά σύντομα το ρομπότ κινεί την περιέργεια των ντόπιων, των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού.