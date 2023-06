Δημοσιογράφοι θα ολοκληρώσουν βιβλίο για τον Αμαζόνιο δολοφονημένου ρεπόρτερ, ακτιβιστή

Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Βρετανού δημοσιογράφου Ντομ Φίλιπς, καθώς έκανε έρευνα στο πλαίσιο βιβλίου που ετοίμαζε για τη σωτηρία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, ομάδα πρώην συναδέλφων του ανέλαβε να ολοκληρώσει το εγχείρημα, ανακοίνωσαν μέλη της και η οικογένεια του εκλιπόντα.

Το βιβλίο «Πώς να σώσουμε τον Αμαζόνιο: Ας ρωτήσουμε αυτούς που ξέρουν» (How to Save the Amazon: Ask the People Who Know), θα τυπωθεί από τις εκδόσεις Manila Press, μέρος του εκδοτικού οίκου Bonnier Books, και προς τον σκοπό αυτό έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της δουλειάς που μένει.

Ο Ντομ Φίλιπς, ελεύθερος ρεπόρτερ, 57 ετών, κείμενα του οποίου είχαν δημοσιευθεί στις εφημερίδες Guardian, Washington Post και σε άλλα ΜΜΕ, είχε ολοκληρώσει περίπου το μισό βιβλίο του όταν δολοφονήθηκε, μαζί με τον Μπρούνου Περέιρα, 41 ετών, ειδικό στα ζητήματα των αυτοχθόνων, στην Κοιλάδα του Ζαβαρί, κοντά στα σύνορα Βραζιλίας-Περού. Τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της διπλής δολοφονίας παραμένουν προφυλακισμένοι εν όψει της δίκης τους.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία ανέφερε πως η δολοφονία τους οφειλόταν στο ότι ο ηγέτης συμμορίας που λυμαινόταν την περιοχή πίστευε ότι ο Μπρούνου Περέιρα απειλούσε την παράνομη αλιεία στην οποία επιδίδονταν ο ίδιος και άνθρωποί του.

Ανάμεσα στους δημοσιογράφους που ανέλαβαν να βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το βιβλίο είναι ο Τζον Λι Άντερσον του περιοδικού New Yorker, ο Τομ Φίλιπς και ο Τζόναθαν Ουάτς, που δουλεύουν στην εφημερίδα Guardian, ο Άντριου Φίσμαν, πρόεδρος του ιστότοπου Intercept Brasil, καθώς και βραζιλιάνοι συγγραφείς.

Θα βασιστούν στις σημειώσεις και στις απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων που είχε πάρει ο Ντομ Φίλιπς, ενώ θα κάνουν επίσης αποστολές στην περιοχή του Αμαζονίου για να ολοκληρώσουν κεφάλαια που χρειάζονται δουλειά ακόμη.

Άλλοι δημοσιογράφοι, με εμπειρία στην κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τον Αμαζόνιο, θα ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων και θα κάνουν διόρθωση και επιμέλεια του κειμένου, εξήγησε ο κ. Ουάτς.

«Ο Ντομ δολοφονήθηκε για αυτό το βιβλίο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στην οποία ολοκλήρωσε το τελευταίο στάδιο της ζωής του. Μπορεί να τον πήραν από κοντά μας, αλλά δεν θα τον φιμώσουν».