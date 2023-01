Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς: «Η περιπέτεια της αναλυτικής μηχανής» -Ένα Escape Room στη Βιβλιοθήκη σου

Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς: «Η περιπέτεια της αναλυτικής μηχανής»

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν και στην Ελλάδα τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς «Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς», το συγγραφικό δίδυμο Charles Phillips και Melanie Frances επανέρχονται μ’ ένα ακόμη βιβλίο-πρόκληση για δυνατούς λύτες!

Μεταφερόμαστε στο έτος 1894. Ο Σέρλοκ Χολμς θεωρείται απ’ όλους νεκρός, αλλά την κατάλληλη στιγμή επιστρέφει για να ρίξει φως στην πιο σκοτεινή υπόθεση. Ποιο είναι το Τάγμα του Αργυρού Ηλίου; Και τι σχέση έχει με τους πρώτους σύγχρονους υπολογιστές; Ο Χολμς και ο Γουάτσον παγιδεύονται σε μια μυστηριώδη έπαυλη και δεν έχουν άλλη επιλογή από το να φτάσουν ως το τέλος. Εσύ αναλαμβάνεις τον ρόλο του θρυλικού ντετέκτιβ σε μια κούρσα με τον χρόνο. Θα λύσεις τους γρίφους και τα αινίγματα που θα βρεις στον δρόμο σου ή θα παγιδευτείς μέσα στο escape book;

Για να βρεις τη λύση πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον τροχό που βρίσκεται ενσωματωμένος στο εξώφυλλο του βιβλίου για να αποκρυπτογραφήσεις μυστικά μηνύματα, να αναγνωρίσεις τα μοτίβα και να λύσεις μαθηματικούς γρίφους, να διαβάσεις χάρτες, να βρεις τον δρόμο σου στον λαβύρινθο και να λύσεις γρίφους και αινίγματα!

Ο Charles Phillips έχει γράψει περισσότερα από σαράντα έργα. Μάλιστα, η σειρά βιβλίων με γρίφους How to Think πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες. Ακόμα, επιμελήθηκε μια μίνι εγκυκλοπαίδεια για τον Σέρλοκ Χολμς, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ammonite το 2018. Η Melanie Frances ειδικεύεται στις διαδραστικές ιστορίες με παιχνίδια και γρίφους. Συνδιευθύνει τον οργανισμό διαδραστικών και ψηφιακών μέσων Produced Moon, για τον οποίο έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων escape rooms και apps περιπέτειας.

Οι εκδόσεις Οξύ πρωτοπορούν στον νέο αυτό χώρο των escape books και εκδίδουν στην Ελλάδα τους σημαντικότερους και γνωστότερους τίτλους βιβλίων περιπέτειας και μυστηρίου.

