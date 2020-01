Η ιστορία του Alvin Ailey μέσα από 10.000 φωτογραφίες

Αγάπησαν οι φίλοι του μοντέρνου χορού στην Ελλάδα την τέχνη του πρωτοποριακού χορογράφου Alvin Ailey. Και η επώνυμη ομάδα του, η Alnin Ailey American Dance Theatre, τίμησε με την παρουσία της όχι λίγες φορές την Ελλάδα. Μάλιστα, το 2018, η AAATD εγκαινίασε διεθνή περιοδεία για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, σταθμεύοντας από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εδώ και λίγο καιρό, όλοι όσοι αγάπησαν τον Ailey και την ομάδα του έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην ιστορία της AAADT από το 1961 έως το 1994, όπως την κατάγραψε ο φακός του Jack Mitchell.





Το 2013, το Smithsonian's National Museum of African American History and Culture απέκτησε τη συλλογή φωτογραφιών «Jack Mitchell Photography of the Alivin Ailey American Dance Theater Collection»: 8.288 ασπρόμαυρα αρνητικά, 2.106 έγχρωμα σλάιντ και διαφάνειες και 339 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Πλέον είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε αυτή την ψηφιοποιημένη φωτογραφική εξιστόρηση του ρεπερτορίου, χορογράφων και εμβληματικών χορευτών της AAADT.





Στη συλλογή υπάρχουν εικόνες του ιδρυτή της ομάδας, του ίδιου του Ailey ως νεαρού χορευτή και αργότερα ως μετρ του μπαλέτου. Πολλές εικόνες της Judith Jamison, η οποία για ένα διάστημα ήταν εμβληματική χορεύτρια της AAADT -η σόλο παράστασή της «Cry» θεωρείται μια από τις καλύτερες της ομάδας -και αργότερα αποχώρησε αναζητώντας άλλα ενδιαφέροντα, αλλά τελικά επέστρεψε για να αναλάβει τον ρόλο της καλλιτεχνικής διευθύντριας της AAADT για 21 χρόνια. Πολλές, πάρα πολλές σκηνές τόσο από πρόβες όσο και από παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της χορογραφίας «Revelations», της μόνιμης αγαπημένης της ομάδας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ