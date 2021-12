Η Lesley Lokko, η πρώτη Μαύρη επιμελήτρια της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

Η Σκωτσεζο-Γκανέζα αρχιτεκτόνισσα, ακαδημαϊκός και μυθιστοριογράφος Lesley Lokko επιλέχθηκε να επιμεληθεί την Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2023, γινόμενη η πρώτη Μαύρη αρχιτεκτόνισσα που θα επιμεληθεί την ανά διετία εκδήλωση. Και είναι η τρίτη φορά που επιλέγεται γυναίκα ως επιμελήτρια της Μπιενάλε μετά την Kazuo Sejima το 2010 και τις Yvonne Farrell και Shelley McNamara το 2018.

Η Locco σπούδασε αρχιτεκτονική στο University of London και είναι συγγραφέας των «White Papers», «Black Mars: Race, Space and Architecture» καθώς και 13 μυθιστορημάτων μεταξύ των οποίων και το ευπώλητο «Sundowners». To 2020 ίδρυσε στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας, το African Futures Institute, θέτοντας την Αφρική ως «το εργαστήριο για το μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ