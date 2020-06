Η Padma Lakshmi ετοιμάζει βιβλίο μαγειρικής και παρουσιάζει ντοκιμαντέρ

Το επόμενο βιβλίο της Padma Lakshmi απευθύνεται σε μικρούς επίδοξους σεφ.

Η παρουσιάστρια του διαγωνιστικού σόου μαγειρικής «Top Chef», μοντέλο, ηθοποιός,γευσιγνώστρια και συγγραφέας ετοιμάζει το πρώτο της εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Tomatoes for Neela».

Ο εκδοτικός οίκος Viking Children’s Books ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2021.

Το «Tomatoes for Neela» είναι μια ιστορία μεταξύ των γενεών για ένα μικρό κορίτσι που του αρέσει να μαγειρεύει και βοηθά στην προετοιμασία της σάλτσας ντομάτας της οικογένειάς της.

«Η μαγειρική και η μετάδοση της γνώσης για το φαγητό είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς τρόπους που με συνδέουν με τις γυναίκες στην οικογένειά μου» ανέφερε η Lakshmi. «Έτσι συνδέομαι σήμερα με την κόρη μου, μεταβιβάζοντας δεξιότητες και συμβουλές που ελπίζω ότι θα της εξασφαλίσουν μια υγιεινή διατροφή για μια ζωή» πρόσθεσε.

Το βιβλίο είναι μια συνεργασία με τη βραβευμένη εικονογράφο Juana Martinez-Neal, και θα περιλαμβάνει μια συνταγή της Lakshmi, η οποία έχει γράψει τα βιβλία «Easy Exotic» και «Love, Loss and What We Ate».