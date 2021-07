«Jupiter’s Legacy»: Το θρυλικό υπερηρωικό έπος του Mark Millar ολοκληρώνεται με τον δεύτερο τόμο του!

Οι εκδόσεις Οξύ Comics με μεγάλη χαρά παρουσιάζουν το δεύτερο βιβλίο του Jupiter’s Legacy, που ολοκληρώνει το υπερηρωικό έπος των περιφανών δημιουργών Mark Millar και Frank Quitely.



Σε αυτό οι υπερ-ήρωες έχουν καταλάβει τον κόσμο. Μπορεί άραγε να σωθεί από τους υπερ-εγκληματίες;

Στη συνέχεια του έπους των Millar-Quitely που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλα τα κόμικς του μέλλοντος το σκηνικό ανατρέπεται και η δράση είναι καταιγιστική.





Συγκεντρωτική έκδοση των Jupiter’s Legacy 2 #1-5

Aπό τον συγγραφέα Mark Millar (KICK-ASS, REBORN, THE ULTIMATES, KINGSMAN: THE SECRET SERVICE) και τον σχεδιαστή Frank Quitely (ALL-STAR SUPERMAN, BATMAN AND ROBIN, NEW X-MEN).

«Ένα σεμινάριο στην εξαιρετική αφήγηση από τον Millar, συνοδευόμενη από το πραγματικά φανταστικό σχέδιο του Quitely. Εύκολα 5/5»



- Big Comic Page

«Ο FrankQuitely συνεχίζει να δημιουργεί τις καλύτερες δουλειές σε αυτό το σύμπαν.»

- Snappow.com

«Αισθησιακό. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν όρια, εκτός από αυτά που διαλύονται.»

- All-comic.com

Στοιχεία έκδοσης



Tίτλος πρωτοτύπου: Jupiter’s Legacy!

Συγγραφέας: Mark Millar

Εικονογράφηση:Frank Quitely

Μετάφραση:Σάββας Αργυρού

Τιμή: €16,60



