Ξεκινά σήμερα online το SNF Conference

Το ετήσιο SNF Conference βρίσκεται προ των πυλών! Σήμερα, Δευτέρα, 22 Ιουνίου στις 18.30 θα ανοίξει τις διαδικτυακές του πύλες, φιλοξενώντας ομιλητές που θα αποπειραθούν να προσεγγίσουν από τη δική τους οπτική γωνία θέματα που μας αφορούν όλους. Ο διάλογος θα ξεκινήσει με ένα «ταξίδι» στο παρελθόν, διερευνώντας κατά πόσον ιδέες που έχουν αναδυθεί σε προηγούμενες συζητήσεις, είναι εφαρμόσιμες στο σήμερα, για να καταλήξει σε φλέγοντα ερωτήματα για ένα μέλλον που φέρει τα σημάδια μια παγκόσμιας πανδημίας.



Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου Summer Nostos Festival RetroFuture, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά, μεταξύ 21 και 28 Ιουνίου, 2020.



Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε εδώ



Το συνέδριο παρουσιάζει και συντονίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.



Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020



Με το βλέμμα στραμμένο στο Παρελθόν και στο Μέλλον



18:30-19:30



Το SNF Conference ξεκίνησε το 2012, εν μέσω μίας άλλης μεγάλης ανατροπής –της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Προσκαλέσαμε ξανά ορισμένους από τους προηγούμενους ομιλητές, για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες που μοιράστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια σχετικά με κρίσιμα ζητήματα μπορούν να εφαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση και στις πιθανές εκδοχές του μέλλοντός μας. Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος χώρος αλλάζει και αμφισβητείται, τον ρόλο της φιλανθρωπίας και των πολιτιστικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τον ρόλο της ηθικής στη διαμόρφωση των δημόσιων επιλογών μας.



Συμμετέχουν:



Ανδρέας Δρακόπουλος - Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ruth Faden - Ιδρύτρια, Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman, Πανεπιστημίου Johns Hopkins

Bill T. Jones - Συν-ιδρυτής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, New York Live Arts

Eric Klinenberg - Διευθυντής, Institute for Public Knowledge, NYU

Alan Stoga - Πρόεδρος, Tällberg Foundation



Αναγέννηση, Επαναδημιουργία, και Επιστροφή: Ερωτήσεις για την μετά-COVID Εποχή

19:30-20:30



Πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος μας και ποιες επιλογές μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη μετά-COVID εποχή; Πώς μπορεί να αλλάξει η πρακτική της δημόσιας υγείας; Πώς μπορεί να αλλάξουν και να εξελιχθούν –θετικά ή αρνητικά– τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας μας; Πώς μπορεί να αλλάξει ο χώρος της εργασίας; Πώς μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο; Και πώς μπορούμε να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος, προς ένα νέο και πιο βιώσιμο μέλλον;



Συμμετέχουν:



Νικόλας Α. Χρηστάκης - Διευθυντής, Εργαστήριο Ανθρώπινης Φύσης, Πανεπιστήμιο Yale

Hilary Cottam - Κοινωνική Επιχειρηματίας και Συγγραφέας, OBE

Aarathi Krishnan - Σύμβουλος για το Μέλλον της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Andrew Zolli - Αντιπρόεδρος, Planet Inc. και Συγγραφέας