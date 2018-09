Ο Childish Gambino έγινε καρτούν μαζί με τη Μισέλ Ομπάμα και τον Kanye West

Μετά την τεράστια επιτυχία του This Is America, με ένα βίντεο κλιπ γεμάτο συμβολισμούς για τους οποίους γράφτηκαν αναλύσεις επί αναλύσεων, ο Daniel Glover ή αλλίως Gildish Gambino, όπως είναι το όνομα κάτω από το οποίο εκφράζεται μουσικά, επιστρέφει με ένα ακόμη κλιπ που θα συζητηθεί για το κομμάτι Feels Like Summer.Το Feels Like Summer, καθώς και το κομμάτι Summer Magic κυκλοφόρησαν έπειτα από τη σαρωτική επιτυχία του This Is America, αλλά κανένα από τα δύο δεν είχε οπτικοποιηθεί μέχρι σήμερα.Το βίντεο κλιπ του Feels Like Summer είναι animation και περιλαμβάνει cameos μερικών από τα πιο καυτά ονόματα τις hip-hop σκηνής, θρύλους της μουσικής όπως ο Michael Jackson, καθώς και την πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα που ανταλλάσσει μια θερμή αγκαλιά με τον Kanye West.Lil Pump και Trippie Redd (00:46)21 Savage και Metro Boomin’ (00:48)Kodak Black (00:57)Migos (1:00)Chance the Rapper, Jaden Smith, Birdman (1:20)Will Smith (1:25)Azealia Banks (1:28)Nicki Minaj και Travis Scott (1:29)The Weeknd, Ty Dolla $ign και Frank Ocean (1:35)A$AP Rocky, Solange, και Willow Smith (1:39)Soulja Boy (1:41)Drake και Future (1:46)Kid Cudi (1:59)Kanye West και Michelle Obama (2:06)Beyoncé και αναφορά στον Fredo Santana (2:15)Ο κυβερνήτης της Καλλιφόρνια Andrew Gillium με μία αναφορά στον πρόσφατα δολοφονηθέντα XXXTENTACION (2:25)Lil Uzi Vert, Oprah Winfrey, Kehlani και Tiffany Haddish (2:42)Lil Yachty και Charlamagne (2:45)Gucci Mane (2:49)Snoop Dogg, Dr. Dre, Diddy, Wiz Khalifa και JAY-Z (2:51)Ball Brothers και Young Thug (2:58)Meek Mill, 2 Chainz, Pusha T και Lil Wayne (3:01)Rae Sremmurd και J. Cole (3:03)Janelle Monaé and Tessa Thompson (3:11)Chris Brown (3:29)Outkast (Big Boi και Andre 3000) (3:39)Rihanna (3:47)Whitney Houston (3:54)Michael Jackson (4:04)