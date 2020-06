Ο Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ εκθέτει στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης

Η σύγχρονη μετασοσιαλιστική Βουλγαρία σε εικόνες ή «η μετάβαση απ τον σοσιαλισμό στη σύγχρονη δημοκρατία - οπτικοποιημένη» ή... πώς η ιστορία γίνεται τέχνη και καταγράφει την ιστορία...

«Luchezar Boyadjiev. Ξαναχτίζοντας τον κόσμο των εικόνων. 1991-2019» είναι ο τίτλος της μεγάλης έκθεσης 500 και πλέον έργων όλων των εικαστικών μέσων (ζωγραφική, σχέδιο, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία- επεξεργασμένη συνήθως ψηφιακά- , περφόρμανς/ξεναγήσεις (Schadenfreude)-του Βούλγαρου εμβληματικού καλλιτέχνη Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ που αναπτύσσεται από την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου και για ολόκληρο το καλοκαίρι (ως τις 27 Σεπτεμβρίου) στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης- Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-HELEXPO).

«Προϊόν» της γενιάς του (γεννημένος το 1957 στη σοσιαλιστική τότε Βουλγαρία) και μεγαλωμένος σε κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον αλλεπάλληλων αλλαγών, ο Βούλγρος εικαστικός Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ (Luchezar Boyadjiev) παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τα εικαστικά του προϊόντα που αποτυπώνουν την πολυσχιδή και ποικιλόμορφη καλλιτεχνική πορεία 30 χρόνων .

Ο Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες που γεννήθηκαν και μένουν στη Βουλγαρία. Πρόκειται για καλλιτέχνη με εκτεταμένη διεθνή πρακτική, μια δημόσια φιγούρα με ξεκάθαρη κριτική στάση απέναντι στην τοπική (βαλκανική) και τη διεθνή εικαστική σκηνή, ενώ τα έργα του αποτελούν μέρος μουσειακών, εταιρικών και ιδιωτικών συλλογών σε όλο τον κόσμο. Ως καλλιτέχνης, επιμελητής, ομιλητής, θεωρητικός και ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης της Σόφιας συνέβαλε στην εδραίωση νέων προσδιορισμών της τέχνης και της πρακτικής της, σε καινοτόμες συζητήσεις και στη χειραφέτηση της νέας γενιάς καλλιτεχνών στη χώρα του.

Μεταξύ των έργων που εκτίθενται βρίσκονται και έργα από διάφορες συλλογές, καθώς και κάποια πρώιμα έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν μέσα στις χαοτικές στιγμές της ευφορίας και της ελπίδας για αλλαγή, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. Πολλά από αυτά παρουσιάστηκαν και σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, που τώρα πια έχουν μια αύρα ιστορικότητας, όπως η Beyond Belief: Contemporary Art from East Central Europe (1995-97) στο MCA στο Σικάγο και στην ICA στη Φιλαδέλφεια, η After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe (1999-2000) στο Moderna Museet της Στοκχόλμης, στο Hamburger Bahnhof του Βερολίνου και στο Ludwig Museum της Βουδαπέστης και η Blood & Honey / Future's in the Balkans (2003) στη Βιέννη, ανάμεσα σε πολλές άλλες εκθέσεις που σηματοδότησαν ιστορικά γεγονότα και στάδια στην αναγνώριση του Άλλου στην τέχνη.

Για «έργο που αντιπροσωπεύει μια έντονη, χιουμοριστική, ενημερωμένη και κριτική εικαστική μελέτη του παρόντος, του κόσμου των εικόνων και των πολλαπλών συνδέσεών τους, τις οποίες ο καλλιτέχνης επαναξιολογεί και ξαναχτίζει» μιλούν οι επιμελητές της έκθεσης Iara Boubnova, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης της Σόφιας και ο Θοδωρής Μάρκογλου, επιμελητής και ιστορικός τέχνης στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης , υπογραμμίζοντας πως «ο καλλιτέχνης παίρνει θέση στην αναδιοργάνωση των κοινωνικών, ιδεολογικών και θρησκευτικών ιεραρχιών εξουσίας, στις αλλαγές στις αξίες, στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, παγκόσμιων και τοπικών περιοχών και στην εξερεύνηση των διασταυρώσεων του καπιταλισμού με τη δημοκρατία, τον καταναλωτισμό και τα νέα μοτίβα του τρόπου ζωής μας. Τα έργα του συγχωνεύουν στοιχεία του παρελθόντος και του μέλλοντος μέσα στο παρόν».

Ο Luchezar Boyadjiev ανήκει σε αυτήν την πρώτη γενιά καλλιτεχνών που έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της Βουλγαρίας κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Διεθνώς γνωστός καλλιτέχνης και ενεργός εκπρόσωπος της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής της Ανατολικής Ευρώπης στον λεγόμενο Δυτικό κόσμο. Στα έργα του αντανακλά τη ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής και του οικονομικού συστήματος που ξεκίνησε με τη διάλυση των σοσιαλιστικών κοινωνιών. Πρόκειται για την προσωπική- εικαστική του ερμηνεία των κοινωνικών διαδικασιών, της αλληλεπίδρασης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου και του κόσμου του σήμερα που χωρίζεται μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας.

Η έκθεση αποτελεί μέρος μεγαλύτερου προγράμματος του MOMus - Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε σχέση με τα Βαλκάνια, τους καλλιτέχνες και το περιεχόμενο τους. Στον χώρο τηρούνται όλες οι συνθήκες ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Συστήνεται η χρήση μάσκας από τους συμμετέχοντες.

Ξεναγήσεις στην έκθεση θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 12:00, παρουσία και του ίδιου του καλλιτέχνη. Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις προϋποθέτει δήλωση συμμετοχής και επικοινωνία στο τηλέφωνο 2310 240002 και το reception.contemporary@momus.gr, με στόχο να τηρηθεί ο αριθμός max 10 ατόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ