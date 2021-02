Ο Στίβεν Κινγκ βοηθά παιδιά να εκδώσουν βιβλίο για την πανδημία

Μια ομάδα από εκκολαπτόμενους συγγραφείς πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με κάποια βοήθεια από τον πιο διάσημο συγγραφέα του Μέιν.

Το Ίδρυμα Στίβεν Κινγκ, του διασημότερου Αμερικανού συγγραφέα μυθιστορημάτων τρόμου κάλυψε το κόστος ύψους 6.500 δολαρίων, έκδοσης ενός χειρόγραφου 290 σελίδων μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μελετών Συγγραφέων του Farwell Elementary School, δημοτικού σχολείου στο Λιούιστον, του Μέιν.

Οι μαθητές διάβασαν το βιβλίο «Fletcher McKenzie and the Passage to Whole», μια ιστορία για ένα αγόρι από το Μέιν (τον Φλέτσερ ΜακΚένζι, γνωστό ως Αμερικανό Χάρι Πότερ) του συγγραφέα Γκάρι Σάβατζ και στη συνέχεια το αναδιατύπωσαν για να αντανακλά τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

We’re back outside of Farwell Elementary in Lewiston on this chilly Tuesday. Students in the author study program have met their fundraising goal of $6500 to publish TWO novels they wrote alongside author Gary Savage pic.twitter.com/w0VQmYd6iC