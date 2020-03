Ο Τζακ Γκλίσον από το «Game of Thrones» θα συμμετάσχει σε κωμική σειρά του BBC

Ο πρωταγωνιστής του «Game of Thrones» Τζακ Γκλίσον θα επιστρέψει στην υποκριτική σε μία κωμωδία του BBC.



Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον βασιλιά Τζόφρι, έναν από τους πιο αντιπαθείς χαρακτήρες της δημοφιλούς σειράς, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την ηθοποιία.



Ο Τζακ Γκλίσον θα εμφανιστεί στην επερχόμενη κωμική σειρά «Out of Her Mind» του BBC2 της Σάρα Πάσκο.



Στη σύνοψη της σειράς αναφέρεται: «Η σειρά ανατρέπει την παραδοσιακή μορφή sitcom συνδυάζοντας εκκεντρικούς χαρακτήρες, κινούμενα σχέδια και επιστημονικές εξηγήσεις».



Μιλώντας για τη νέα της σειρά η Σάρα Πάσκο σημείωσε: « “To Out of Her Mind” είναι μια άμεση έκφραση του πνεύματός μου. Έχουμε μετατρέψει τον εγκέφαλό μου σε θεματικό πάρκο και όλοι έχουν προσκληθεί! Το καστ είναι απίστευτο και ανυπομονώ να δω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι».



Όταν σταμάτησε να εμφανίζεται στο «Game of Thrones», ο Τζακ Γκλίσον, ο οποίος σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Κολέγιο Trinity στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι άρχισε να αλλάζει άποψη για την ηθοποιία.

