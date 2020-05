Online πλέον η έκθεση «Μανιτάρια: Η τέχνη, το ντιζάιν και το μέλλον των μυκήτων»

Από την έναρξη της περιόδου «λουκέτο», μουσεία, αίθουσες τέχνης και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα βρίσκουν νέους τρόπους για να επικοινωνήσουν με το κοινό τους, από το να εγκαινιάζουν διαδραστικές πρωτοβουλίες μέχρι το να μεταφέρουν τις εκθέσεις τους στον εικονικό κόσμο.

Ένα από τα τελευταία που επέλεξε αυτήν τη λύση ήταν το Somerset House, το οποίο φιλοξενεί την εκπληκτική έκθεση «Mushrooms: The Art, Design and Future of Fungi». Έκθεση την οποία είχε παρουσιάσει στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η οποία, λόγω της έξαρσης του Covid-19, μένει εδώ και καιρό χωρίς επισκέπτες.





Το Somerset House τη μετέφερε στο Διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ