Πώς γιόρτασαν τον Άγιο Βαλεντίνο Δέσποινα Μοίρου και Σκοτ Πέιτζ - Το prive party και τα δώρα

Πιο ερωτευμένους και ευτυχισμένους από ποτέ, βρήκε η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τη Δέσποινα Μοίρου, και τον Σκοτ Πέιτζ! Η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός, και το θρυλικό μέλος των Pink Floyd, απολαμβάνουν εδώ και τέσσερα χρόνια στο σπίτι που συζούν στο Χόλιγουντ, κάθε στιγμή της σχέσης τους, που οδεύει ολοταχώς για τον γάμο, που θα τελεστεί, όπως έχει η ίδια εξομολογηθεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Σουφλί!

Ως ένας τρυφερός σύντροφος, ο πασίγνωστος μουσικός, θέλησε να κάνει, μία μεγάλη έκπληξη για την αγαπημένη του, για την ημέρα των ερωτευμένων. Έτσι ο ροκ σταρ, διοργάνωσε ένα μεγάλο πριβέ πάρτι-έκπληξη, στη βίλα του. Η ερωτική γιορτινή βραδιά της διεθνούς φήμης ηθοποιού, και του συντρόφου της, έγινε σε πολύ στενό κύκλο, με vip καλεσμένους, εκ των οποίων, μουσικοί από σπουδαίες μπάντες, όπως ο σαξοφωνίστας των Who, Supertramp, Τoto, κ.α), με την κυρία Πέιτζ, να μην σταματάει να τραγουδάει και να χορεύει, τα τραγούδια, της θρυλικής αγαπημένης της μπάντας.

Τα δώρα που έλαβε από τον σύντροφό της, Σκοτ Πέιτζ, ήταν πολλά, προκαλώντας τη μεγάλη συγκίνησή της. Γνωρίζοντας ότι ο αγαπημένος της αριθμός, είναι το 9, της χάρισε 99 συμβολικά, κόκκινα τριαντάφυλλα. Στη συνέχεια, ο κουμπάρος τους, ο θρυλικός κιθαρίστας των Doors, Robby Krieger, της έκανε δώρο τον αυθεντικό δίσκο των Doors, το «L.A. Woman», ανακηρύσσοντας την « Η Γυναίκα της πόλης των Αγγέλων»! Καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς αλλά και του λαμπερού πριβέ πάρτι, το ζευγάρι, δεν έκρυψε στιγμή τον έρωτά του.

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, η Δέσποινα Μοίρου, που διανύει την καλύτερη περίοδό της και σε επαγγελματικό επίπεδο, με πολλές ταινίες στα σκαριά, αλλά και αυτήν, που γράφει η ίδια για τον μέντορά της Αλ Πατσίνο, που έχει προκαλέσει μεγάλο χαμό και αίσθηση παγκοσμίως, δεν δίστασε να εξομολογηθεί και δημόσια τον έρωτά της για τον Σκοτ Πειτζ, αλλά και να τον ευχαριστήσει και για τα δώρα του, με τις εξής τρυφερές αναρτήσεις στο Facebook:

«Happy Valentine’s night «Hey you Scott: Open your heart, I'm coming home»

Χρόνια ερωτευμένα σε όλους σας!!!», έγραψε χαρακτηριστικά, αναρτώντας μία τρυφερή φωτογραφία των δυο τους, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε και τον διάσημο κουμπάρο τους, για το valentine δώρο, που της έκανε.

«Μy “la woman”vinyl original gift! Thank you sooo much Rob! Το δώρο μου από τον κουμπάρο μου Ρόμπι Κρίγκερ, κιθαρίστα των Doors! Ο αυθεντικός δίσκος των Doors “ LA woman”!! Κλαίω από χαρά! Τα λόγια περιττά!»