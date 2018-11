Σε δημοπρασία για καλούς σκοπούς αναμνηστικά των Κέιτι Πέρι, Μπλέικ Σέλτον και Κόμπι Μπράιαντ

Με αφορμή τον εορτασμό για έβδομη χρονιά της εκστρατείας #GivingTuesday (Τρίτη της Προσφοράς) - ένα παγκόσμιο γεγονός που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς - οι σταρ του θεάματος και του αθλητισμού διαθέτουν στο eBay για καλούς σκοπούς αντικείμενα, τα οποία φέρουν την υπογραφή τους ή δραστηριότητες με θαυμαστές τους.



Η Κέιτι Πέρι, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Μπλέικ Σέλτον και ο εκλιπών Σταν Λι πρόσφεραν υπογεγραμμένα αναμνηστικά, τα οποία πωλούνται στο eBay for Charity με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τις οργανώσεις «Save the Children, «Baby2Baby» το Ίδρυμα Tony Hawk και την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου.



Στα ξεχωριστά αντικείμενα που προσφέρονται στους καταναλωτές εφέτος περιλαμβάνονται ένα υπογεγραμμένο από τον εκλιπόντα δημιουργό κόμικ Σταν Λι skateboard, σημαία του γκολφ Bushwood από την ταινία Caddyshack που έχει υπογράψει ο Τσέβι Τσέιζ, ένας κόκκινος δίσκος βινυλίου ειδικής έκδοσης με την υπογραφή της Κέιτι Πέρι και ένας ειδικής έκδοσης ροζ δίσκος βινυλίου με την υπογραφή της Κέισι Μουσγκρέιβς , τα έσοδα από την πώληση του οποίου θα δοθούν για την ενίσχυση του Μουσείου Grammy και την οργάνωση MusiCares, καθώς και υπογεγραμμένα από τους αστέρες της κάντρι, Μπλέικ Σέλτον και Ρίμπα ΜακΕντάιρ αντικείμενα από την πώληση των οποίων θα ενισχυθεί η οργάνωση Musicians on Call που διοργανώνουν ζωντανές συναυλίες σε δωμάτια ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.



Επίσης πωλούνται σε δημοπρασία αθλητικά παπούτσια που έχουν φορέσει σε αγώνες και έχουν υπογράψει διάσημοι μπασκετμπολίστες, Κόμπι Μπράιαντ, Σκότι Πίπεν, Τζέιμς Χάρντεν, Ζαλίν Ρόουζ, Κάιρι Ίρβινγκ, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».



Το eBay συνεργάζεται με την τραγουδίστρια, Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ για τα κορυφαία εορταστικά παιχνίδια, "Top 12 Holiday Toys". Οι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν μία συνάντηση με την τραγουδίστρια ή παιχνίδια της λίστας και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην οργάνωση για την προστασία των παιδιών, Save the Children.



Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2012 από το πολιτιστικό κέντρο «92nd Street Y» της Νέας Υόρκης και από την οργάνωση United Nations Foundation ως απάντηση στην εμπορευματοποίηση της Ημέρας των Ευχαριστιών με τις Black Friday και Cyber Monday.