Σύνοδος για την ισότητα των φύλων διοργανώνεται από τον Gucci

Η παγκόσμια εκστρατεία Chime for Change του Gucci, που υλοποιείται από το 2013 για να ενώσει και να ενισχύσει τις φωνές υπέρ της ισότητας των φύλων διοργανώνει 2η σύνοδο κορυφής.



Σε συνεργασία με τη Meteor, εταιρεία μέσων ενημέρωσης, η εκδήλωση με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στο Barnard College στη Νέα Υόρκη, με οικοδέσποινα τη σύμβουλο στρατηγικής Σιμόν Ντ. Σάντερς.



Διαδικτυακή σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου με συζητήσεις, προβολή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και παραστάσεις.



Το θέμα της συνόδου είναι «Πώς θα πρέπει να είναι το μέλλον για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τους μη δυαδικούς ανθρώπους;»



«Σε όλο τον κόσμο, ακτιβιστές και στοχαστές πιέζουν για αλλαγή: αλλαγή για το κλίμα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναπαραγωγικές ελευθερίες, την ψυχική υγεία, τον κόσμο μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρωτοβουλίας.



Μέχρι σήμερα η «Chime for Change» έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 19 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει εκατοντάδες πρότζεκτ σε όλο τον κόσμο, με εταίρους τις οργανώσεις: Equality Now, Παγκόσμιο Ταμείο για τις Γυναίκες, Ίδρυμα για τις Γυναίκες (Ms. Foundation for Women), mothers2mothers, UN Women και άλλα κινήματα που καθοδηγούνται και υπηρετούν έγχρωμες γυναίκες, αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια, νεαρές φεμινίστριες, γυναίκες και κορίτσια με ειδικές ανάγκες, διεμφυλικές γυναίκες που έχουν περιθωριοποιηθεί.



«Ο χειρισμός στην πολιτική των θεμάτων φύλου σήμερα μπορεί να είναι εξαντλητικός και προκλητικός» είπε η Σάιμον Σάντερς σε δήλωση που δημοσιεύτηκε από το ΤHR. «Είμαι ευγνώμων στη The Meteor, στον Gucci και στην Chime for Change που δημιούργησαν έναν χώρο για να συγκεντρωθούν άνθρωποι από διάφορες χώρες για να συζητήσουν και να εμπνευστούν από το πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος όταν είναι πιο δίκαιος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ