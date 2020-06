The Oedipus Project από το Theater of War Productions στο Summer Nostos Festival

Το Theater of War Productions παρουσιάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 20.00 το The Oedipus Project στο SNFestival RetroFuture.

Το Theater of War Productions συνεργάζεται με κορυφαίους ηθοποιούς του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, όπως οι Adam Driver, Paul Giamatti, Jake Gyllenhaal και Alfred Molina, με σκοπό να παρουσιάζει δραματοποιημένες αφηγήσεις κομβικών έργων, δίνοντας έναυσμα για συζητήσεις γύρω από σημαντικά κοινωνικά ζητήματα σε μια συνθήκη ανοιχτού δημόσιου διαλόγου.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρίζει το Theater of War Productions από την ίδρυσή του το 2009. Το ΙΣΝ και το Theater of War Productions γιορτάζουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους με αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση του The Oedipus Project για ένα ευρύ, διεθνές κοινό μέσα από το SNFestival RetroFuture.

Οι εγγραφές άνοιξαν.



«..σκηνές από την αρχαία τραγωδία Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή με θέμα την αλαζονεία της εξουσίας, μια προφητεία που αγνοήθηκε και έναν λοιμό που θερίζει την πόλη της Θήβας. (Σας θυμίζει κάτι; Δεν είστε οι μόνοι.)» The New York Times



Παρά το γεγονός ότι ο Οιδίπους Τύραννος γράφτηκε πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια, το κοινό του Summer Nostos Festival RetroFuture θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει πόσο επίκαιρος παραμένει. Χάρη στις ερμηνείες ταλαντούχων και διεθνώς αναγνωρισμένων ηθοποιών, όπως οι Frances McDormand, Oscar Isaac, John Turturro, Jeffrey Wright και David Strathairn, το έργο θα πυροδοτήσει μια δυναμική συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 σε διαφορετικούς ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, πάντα με τη συμμετοχή του κοινού.



Μπορεί η πρεμιέρα του The Oedipus Project από το Theater of War Productions να προσέλκυσε πάνω από 15.000 άτομα, από 30 διαφορετικές χώρες, ωστόσο το έργο παρέμεινε ανθρώπινο και οικείο, με αγαπημένους ηθοποιούς να εμφανίζονται στις οθόνες μέσω Zoom σαν να ήταν φίλοι ή συνάδελφοι από τη δουλειά.

«Σαν ένα πείραμα ζωντανού θεάτρου, χωρίς φυσική υπόσταση, το The Oedipus Project πέτυχε», σύμφωνα με την κριτική του CNN. «Ένωσε τα κομμάτια ενός διάσπαρτου και αποκομμένου κοινού και τα έφερε λίγο πιο κοντά».



Ο Οιδίπους Τύραννος, που γράφτηκε και παίχτηκε το 429 π.Χ. όταν ο λοιμός των Αθηνών είχε ήδη αφανίσει τα δύο τρίτα του πληθυσμού, μοιάζει σήμερα τρομακτικά επίκαιρος και αποτελεί την ιδανική αφορμή για συζητήσεις γύρω από τη δημόσια υγεία, την εξουσία, την οικονομία και το κοινωνικό αποτύπωμα μιας πανδημίας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη διαχρονική πολιτική διάσταση του θεάτρου που έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα.



Όπως τότε, έτσι και τώρα, ένα έργο μας καλεί να δούμε τους εαυτούς μας ως μέλη μιας κοινότητας και δίνει το έναυσμα για οργανωμένες συζητήσεις που διαφορετικά δεν θα συνέβαιναν.



Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Frances McDormand, OscarIsaac, Jeffrey Wright, John Turturro, Frankie Faison, David Strathairn, Glenn Davis, Marjolaine Gold smith και ο πολιτικός Jumaane Williams.

Μετάφραση, σκηνοθεσία, συντονισμός συζήτησης: Bryan Doerries.



Μετά την ανάγνωση του Οιδίποδα Τυράννου ακολουθεί σχολιασμός από πάνελ ομιλητών και συζήτηση με τη συμμετοχή κοινού, υπό την καθοδήγηση του Bryan Doerries.

Για να λάβετε μέρος στη συζήτηση σε αυτό το Zoom event είναι απαραίτητη η εγγραφή εδώ.

Συμπαρουσίαση από το Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Theater of War Productions, το The Brooklyn Public Library, το New York City Office of The Public Advocate και το The Weissman Family Foundation.

