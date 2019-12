«This is a Mad new year» - Έρχεται το πιο MAD New Year’s Eve party!

Το MAD, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον νέο χρόνο με ένα φαντασμαγορικό event στο εντυπωσιακό, 5άστερο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών

Διαφορετικές μουσικές σκηνές φιλοξενούνται μέσα στους εντυπωσιακούς χώρους του πιο glamorous ξενοδοχείου της Αθήνας, για να δημιουργήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία διασκέδασης 5 αστέρων για το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν!



Με διαφορετικούς μουσικούς θεματικούς προορισμούς, το MAD βρίσκεται στο επίκεντρο τη μεγαλύτερη βραδιά του χρόνου και θα προσφέρει μια ανεπανάληπτη 5αστερη μουσικοχορευτική εμπειρία σε όλους όσοι παρευρεθούν στο Mad New Year στις 31/12/2019, στο Hilton Athens.

Τοποθεσία : Hilton Athens



Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα



Ημερομηνία: 31/12/2019



Doors Open : 22:00

Mad New Year Official Video



Official Web Site



https://madnewyear.gr/

Book your ticket Now and Dance.

https://www.viva.gr/tickets/music/hilton/this-is-a-mad-new-year/