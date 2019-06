To Sky Italia διερευνά την ίδρυση της Ρώμης στη νέα του σειρά «Romulus»

Το Sky Italia επιστρέφει στην ιστορία - μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ., και τη δημιουργία της Ρώμης – με τη νέα τηλεοπτική σειρά «Romulus» (Ρωμύλος).



To Sky αναλαμβάνει την παραγωγή της σειράς 10 επεισοδίων μαζί με την Cattleya των ITV Studios και τη Groenlandia.



Ο σκηνοθέτης Ματέο Ροβέρε θα είναι υπεύθυνος παραγωγής της σειράς, η οποία θα γυριστεί στα λατινικά.

Η πιο πρόσφατη ταινία του «Romulus & Remus: The First King» έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος στην Ιταλία, αποκαλύπτοντας τον μύθο των δύο δίδυμων αδερφών (Ρωμύλος και Ρώμος) η ταραγμένη ιστορία των οποίων οδήγησε στην ίδρυση της Ρώμης.



Η σειρά «Ρωμύλος» είναι μια ιστορία για τα συναισθήματα, τον πόλεμο, την αδελφοσύνη, το θάρρος και τον φόβο. «Πρόκειται για μια μεγάλη, επική τοιχογραφία, μια εξαιρετικά ρεαλιστική αναπαράσταση των γεγονότων που οδήγησαν στη δημιουργία της Ρώμης» ανέφερε σε δήλωσή του ο Ροβέρε. «Αλλά πάνω απ 'όλα είναι μια έρευνα για την προέλευση και τη βαθιά έννοια της εξουσίας στη Δύση: ταξίδι σε έναν αρχαϊκό και τρομακτικό κόσμο, όπου όλα είναι ιερά και οι άνθρωποι αισθάνονται τη μυστηριώδη και εχθρική παρουσία των θεών παντού» τόνισε, σύμφωνα με το THR.



Η ιστορία της γέννησης της Ρώμης θα παρουσιαστεί μέσα από τα μάτια τριών κεντρικών χαρακτήρων που προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν βάναυσο και ανελέητο κόσμο: τους Lemos, Wirors και τη νεαρή Εστιάδα Παρθένα, Ilia. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι οι Αντρέα Αρκαντζέλι, Μαριάνα Φοντάνα και Φραντσέσκο ντι Νάπολι.



Πρόκειται για μία ιστορία επανάστασης, του πώς οι άντρες και οι γυναίκες αρχίζουν να αποφασίζουν τις δικές τους τύχες.



Η παραγωγή της σειράς Romulus αρχίζει αυτές τις μέρες στη Ρώμη.



Είναι μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες του Sky Italia μέχρι τώρα, καθώς σχεδιάζεται σχολαστική αναπαράσταση δύο ιστορικών πόλεων, αναπαραγωγή εκατοντάδων όπλων της περιόδου και συμμετοχή πάνω από 700 stunt ηθοποιών. Για όλα έχει προηγηθεί εντατική έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ