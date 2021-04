Τρεις νέοι καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη στο Σαν Μαρίνο

Τρεις νέοι καλλιτέχνες ο Χάρης Γιαννούρας, η Βαλεντίνα Κάργα και η Χαρά Στεργίου θα εκπροσωπήσουν το Δήμο Θεσσαλονίκης στην Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Σαν Μαρίνο μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου 2021.

Ο Χάρης Γιαννούρας, ιστορικός τέχνης- ερευνητής, θα πάρει μέρος στον τομέα του research program με το έργο «Mermaids Washed Up On Shore». Η Βαλεντίνα Κάργα, εικαστικός, θα συμμετάσχει στον τομέα των εικαστικών τεχνών με το έργο «Κύκλος # 3-Μια υποδομή για πέψη» (visual art - sound installation) και η Χαρά Στεργίου, καλλιτέχνις-ερευνήτρια, στον τομέα των παραστατικών τεχνών με το έργο «DJ Lecture: Listening to an elusive geography».

«Αξίζουν συγχαρητήρια στους καλλιτέχνες αυτούς, που επιλέχθηκαν από διεθνή καλλιτεχνική επιτροπή επιμελητών της Biennale και κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και εύχομαι σύντομα να έχουμε τη χαρά να εκθέσουμε δουλειά τους και στην πόλη μας. Ο πολιτισμός είναι το μόνο όπλο που έχουμε στις δύσκολες συνθήκες των ημερών που όλοι βιώνουμε. Βάζοντας στη ζωή μας την τέχνη και ενθαρρύνοντας τους νέους δημιουργούς, θα μπορέσουμε να δούμε ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει η ελπίδα που τίποτε και κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει», δήλωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης "Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου" (BJCEM), συμμετέχει σε όλες τις συνελεύσεις και τις καλλιτεχνικές διοργανώσεις της Ένωσης. Με έτος πρώτης διοργάνωσης το 1985, η MEDITERRANEA 19 - Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου διοργανώνεται από την BJCEM και διασχίζει τη Μεσόγειο από τη Βαρκελώνη, τη Σεβίλλη μέχρι τη Μασσαλία, το Σεράγεβο, τη Ρώμη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Μπάρι, την Ανκόνα, το Μιλάνο και τα Τίρανα. Στην πορεία των δεκαοκτώ μέχρι τώρα διοργανώσεων, η Biennale έχει υποστηρίξει χιλιάδες καλλιτέχνες από 30 και πλέον χώρες. Η φετινή διοργάνωση MEDITERRANEA 19 με θεματικό τίτλο «School of Waters» περιστρέφεται γύρω από έναν κριτικό αναστοχασμό της υλικής και συμβολικής φύσης του νερού από γεωπολιτική αλλά και βαθιά οικολογική άποψη.

Οι νέοι καλλιτέχνες που θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση θα μεταβούν στο Σαν Μαρίνο μόλις επιτραπούν με ασφάλεια οι μετακινήσεις και με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ