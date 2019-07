Βρετανός φωτογράφισε τεχνουργήματα της NASA

Επί εννιά ολόκληρα χρόνια ο Βρετανός φωτογράφος Μπένεντικτ Ρέντγκροουβ (Benedict Redgrove) φωτογράφιζε στο αρχείο της NASA τεχνουργήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις πέντε δεκαετίες του διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ. Περισσότερες από 200 από αυτές τις φωτογραφίες θα κυκλοφορήσουν σε άλμπουμ με τίτλο «NASA – Past and present dreams of the future», με αφορμή την 50ή επέτειο της πρώτης φοράς που ανθρώπινο πόδι πάτησε στο έδαφος του δορυφόρου της Γης.



«Ξέρω ότι οι πρώτες αναμνήσεις είναι κάτι υποκειμενικό, αλλά απ' όσο μπορώ να θυμηθώ, η πρώτη μου ανάμνηση είναι να είμαι σε ένα καροτσάκι, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με τις κουρτίνες τραβηγμένες και να βλέπω μια μαυρόασπρη εικόνα με κόκκους ενός ανθρώπου που περπατούσε στη Σελήνη» εξομολογήθηκε ο Ρέντγκροουβ. «Γεννήθηκα τον Μάιο του 1969, οπότε αμφιβάλλω για το αν ήταν η πρώτη προσελήνωση, αλλά είναι η πιο παλιά μου ανάμνηση».



Μιλώντας για τα τεχνουργήματα που φωτογράφιζε επί χρόνια – στολές αστροναυτών, μέρη διαστημοπλοίων, πολυάριθμα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι αστροναύτες – ο Βρετανός φωτογράφος τονίζει ότι «αυτά τα αντικείμενα κατέληξαν να συμβολίζουν το σπουδαιότερο ανθρώπινο επίτευγμα».



«Η διέγερση και ο θαυμασμός που γεννούν όλα αυτά τα αντικείμενα είναι κάτι που ελπίζω ότι θα μεταδώσω στον θεατή – την αίσθηση δέους και θαυμασμού, ευλάβειας και απόλυτης χαράς για τα σχέδια και τη μηχανουργική κατασκευή, την ιστορία και την ενέργεια που κάθε αντικείμενο μεταδίδει σ' εμένα» λέει.



Ο Ρέντγκροουβ ελπίζει ότι αυτοί που θα δουν τις φωτογραφίες θα έχουν την ίδια συναισθηματική αντίδραση που έχει ο ίδιος βλέποντας αυτά τα αντικείμενα. Το άλμπουμ «έχει να κάνει με το να δείξω τον συναισθηματικό αντίκτυπο αυτών των αντικειμένων. Θέλω να εξερευνήσω την αντίδρασή μας σε αυτές τις μηχανές και αντικείμενα όταν τα βλέπουμε στις μικρολεπτομέρειές τους, καθώς και το τι σημαίνουν για εμάς, τους ανθρώπους».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ