Μια σειρά από σκηνοθέτες και αστέρια ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των Σούζαν Σάραντον, Ολίβια Κόλμαν και Πολ Μεσκάλ, πρόσθεσαν τα ονόματά τους σε όσους προσφέρουν χρόνο σε μια δημοπρασία με τίτλο Cinema for Gaza που συγκεντρώνει κεφάλαια για ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη.

Η δημοπρασία, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα με συμμετοχές συμπεριλαμβανομένης μιας ιστορίας της Tilda Swinton και ενός μαθήματος για κουάκερ με τον Josh O’Connor, έχει οργανωθεί από μια συλλογικότητα κινηματογραφιστών και συγγραφέων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 λίρες.

Επίσης υπάρχει η προσφορά 8.000 λίρες για ένα χειρόγραφο αντίγραφο των στίχων του Sweet Dreams των Annie Lennox και Dave Stewart.

Η Κόλμαν προσφέρει ένα εξατομικευμένο μήνυμα σε βίντεο, ενώ η σταρ του Thor, Τέσα Τόμσον, προτείνει μια εικονική μπίρα. Ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Λουί Θερού προτείνει μαθήματα ψησίματος στα κάρβουνα μέσω βίντεο, ενώ η Τζούλιετ Στίβενσον και η Άντρια Ράιζμπορο προτείνουν θεατρικά μαθήματα μέσω Zoom.

Η Σούζαν Σάραντον εμφανίζεται με υπογεγραμμένα έργα τέχνης Rocky Horror και η Bonnie Wright από τη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ προσφέρει μια συνομιλία μέσω βίντεο και ένα δώρο από την εταιρεία της.

Ο σκηνοθέτης του The Zone of Interest, Τζόναθαν Γκλέιζερ, δώρισε μια αφίσα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του υπογεγραμμένη από τον ίδιο, τον παραγωγό Τζέιμς Γουίλσον και τον συνθέτη Μίκα Λέβι, καθώς και ένα υπογεγραμμένο σενάριο του Under the Skin.

Εν τω μεταξύ, μια αφίσα του Aftersun με την υπογραφή του σταρ Paul Mescal είναι διαθέσιμη, μαζί με μια πλαισιωμένη αφίσα του Malcolm X που υπογράφει ο Spike Lee και ένας χρυσός δίσκος Mamma Mia! με την υπογραφή του ηθοποιού Stellan Skarsgård. Ο σταρ του Lord of the Rings, Augustus Prew, δώρισε έντεκα «μοναδικά» γλυπτά.

Η δημοπρασία The Cinema for Gaza κλείνει στις 23:59 θερινή ώρα Βρετανίας στις 12 Απριλίου.