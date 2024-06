Με «Χάλκινο Λιοντάρι» βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών, η μικρού μήκους ταινία «Stop Bullying» που δημιούργησε η Ogilvy Greece με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Η ταινία βραβεύτηκε στην ενότητα Health & Wellness Lions και συγκεκριμένα, στην κατηγορία Health Awareness & Advocacy για εκστρατείες που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέματα Υγείας και Ευεξίας.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

“Stop Bullying”, the short film we created for the Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού won a Bronze Lion at the Cannes Lions International Festival of Creativity, in the Health & Wellness Lions section. Congratulations to the teams at #OgilvyGreece, Foss Productions, the Onassis Foundation and thank you to the Minister of Education, Kyriakos Pierrakakis, the Minister of State, Akis Skertsos, and the Minister of Social Cohesion and Family, Sofia Zacharaki, for their efforts in this important issue for our society. #CannesLions2024.

Με τη διάκριση αυτή, το μήνυμα του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής! Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε! Akis Skertsos Sofia Zacharaki Ζέττα Μ. Μακρή