Η ταινία «Animal» της Σοφίας Εξάρχου είναι ο μεγάλος νικητής στα φετινά βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας συνολικά επτά βραβεία, ανάμεσά τους και τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Δήμητρα Βλαγκοπούλου και την Φλομαρία Παπαδάκη αντίστοιχα. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Γιάννη Νιάρρο.

«Το να βραβεύεσαι στη χώρα σου είναι διαφορετικό», δήλωσε η παραγωγός του «Animal», Μαρία Δρανδάκη, ευχαριστώντας όλους τους υποστηρικτές της ταινίας. «Η αξία αυτής της ταινίας είναι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στη σκηνή αυτή τη στιγμή. Το βραβείο ανήκει σε όλους τους συντελεστές και τους ηθοποιούς που έδωσαν ζωή στους χαρακτήρες της ταινίας και σε μένα έμπνευση και κουράγιο για να την κάνω», είπε η σκηνοθέτις Σοφία Εξάρχου.

Η «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα που ήταν υποψήφια σε 16 κατηγορίες, έφυγε με πέντε βραβεία (Ενδυματολογίας, Σκηνικών, Φωτογραφίας, Μουσικής και Μακιγιάζ και Κομμώσεις), ενώ τρία βραβεία κέρδισε το «Inside» του Βασίλη Κατσούπη (ένα για τον Γουίλεμ Νταφόε στον Α’ Ανδρικό Ρόλο, ένα για τον Βασίλη Κατσούπη στην κατηγορία του Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και ένα για τα ειδικά οπτικά εφέ), και ένα βραβείο η «Εξέλιξη» του Περικλή Χούρσογλου (το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Βασίλη Κολοβό).

«Μαζευτήκαμε σήμερα για να γιορτάσουμε ακόμη μια χρονιά του ελληνικού κινηματογράφου. Η χρονιά που πέρασε τα είχε όλα. Είχε πολλή δουλειά και ταλέντο πίσω από τις ταινίες που τιμάμε σήμερα. Είχε γεμάτες αίθουσες και συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής- των ελληνικών εταιριών και συνεργείων που αποτελούν πια αξιόπιστο συνεργάτη για ξένες παραγωγές που επιλέγουν τη χώρα μας για να υλοποιήσουν τις ταινίες τους. Ήταν επίσης μια χρονιά γεμάτη χαρά για τις διεθνείς επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, με τις ταινίες μας να ταξιδεύουν και να βραβεύονται στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου. Υπό κανονικές συνθήκες θα τέλειωνα εδώ τον χαιρετισμό μου. Ωστόσο τη χρονιά που πέρασε εκτός από μεγάλη χαρά, υπήρχε και μεγάλη ανησυχία. Ο κυοφορούμενος κρατικός φορέας (μετά τη συγχώνευση ΕΚΚ και ΕΚΟΜΕ) που θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα μας μοιάζει να μην έχει αντιληφθεί τον ιστορικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει. Αν και όλοι οι κλάδοι της εγχώριας κινηματογραφίας επιφύλαξαν μια καταρχάς θετική υποδοχή στο νέο φορέα, δυστυχώς είδαμε ένα νόμο γενικόλογο που δεν παίρνει θέση για τις τεράστιες ελλείψεις και τις χρόνιες παθογένειες του κράτους απέναντι στον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι θεμιτό το κράτος να μοιράζεται τη χαρά μας όταν μια ελληνική ταινία βραβεύεται σε διεθνή φεστιβάλ, αρκεί να έχει συμβάλλει επαρκώς στην δημιουργία της και να στηρίζει έμπρακτα και σε βάθος χρόνου τους Έλληνες δημιουργούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Λευτέρης Χαρίτος.

«Η κρατική χρηματοδότηση στον ελληνικό κινηματογράφο παραμένει σκανδαλωδώς χαμηλή ακόμα και σε σχέση με κράτη πολύ πιο φτωχά από την Ελλάδα. Απαιτούμε τη σταθερή συστηματική επένδυση του κράτους στον ελληνικό κινηματογράφο γιατί είναι μία επένδυση στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και γιατί οι Έλληνες δημιουργοί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο Λευτέρης Χαρίτος και παρουσίασε την νέα καμπάνια της ΕΑΚ με σύνθημα «Ο ελληνικός κινηματογράφος ταξιδεύει, ταξίδεψε μαζί του». «Είναι ένα κάλεσμα προς όλους να αναδείξουμε και να γιορτάσουμε τις επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου», τόνισε.

Από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, ήταν η τιμητική βράβευση στον Γιώργο Παπαλιό και οι αναφορές στην Παλαιστίνη που καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

«Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με τους σκηνοθέτες, τους μοντέρ, τους διευθυντές φωτογραφίας και όλους όσους κάναμε μαζί τις ταινίες – μέσα στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Θα ήθελα να μοιραστώ αυτό το βραβείο και με κάποιους ανθρώπους που έχουν φύγει νωρίς: τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Κώστα Σφήκα, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Δήμο Θέο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεργαστήκαμε στα επτά χρόνια που ήμουν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου – είχε πει κάποιος πως το ΕΚΚ είναι οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί. Θέλω να μοιραστώ τέλος αυτό το βραβείο με τον άνθρωπο που στάθηκε κοντά μου όλα αυτά τα χρόνια, τη Μαίρη Χατζημιχάλη Παπαλιού», ανέφερε ο Γιώργος Παπαλιός, παραγωγός και πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο.

Βραβεία απένειμαν, μεταξύ άλλων, οι Θανάσης Νεοφώτιστος, Λένα Παπαληγούρα, Νίκος Περάκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Χάρις Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Γιώργος Νούσιας, Δήμητρα Ματσούκα, Δημήτρης Καπουράνης, Ελίνα Ρίζου, Σοφία Δήμτσα, Ευθύμης Χατζής, Πάνος Μουζουράκης, Ελίνα Ψύκου, Νίκος Πάστρας, Μαρκος Χολέβας, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Λεβέντης, Μπέτυ Λιβανού και Ευθύμης Φιλίππου.

Αναλυτικά οι νικητές των 15ων βραβείων Ίρις 2024:

-Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφφέ

Αντώνης Κοτζιάς, Martin Jurado για την ταινία Inside

-Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

Εύη Ζαφειροπούλου, Χρόνης Τζήμος για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Ήχου

Odo Grötschnig, Sebastian Watzinger, Thomas Pötz Kava, Rudolf Gottsberger, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Χρήστος Γούσιος για την ταινία Animal

-Βραβείο Ενδυματολογίας

Εύα Νάθενα για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Σκηνογραφίας

Εύα Νάθενα για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Δημήτρης Παπαδημητρίου για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Μοντάζ

Dragos Apetro, Νίκος Βαβούρης για την ταινία Animal

-Βραβείο Φωτογραφίας

Παναγιώτης Βασιλάκης για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Φλομαρία Παπαδάκη για την ταινία Animal

-Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Βασίλης Κολοβός για την ταινία Εξέλιξη

-Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

Δήμητρα Βλαγκοπούλου για την ταινία Animal

-Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Γουίλεμ Νταφόε για την ταινία Inside

-Βραβείο Σεναρίου

Σοφία Εξάρχου για την ταινία Animal

-Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Βασίλης Κατσούπης για την ταινία Inside

-Βραβείο Σκηνοθεσίας

Σοφία Εξάρχου για την ταινία Animal

-Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Στην ταινία Το Χάος που Άφησε Πίσω της του Νίκου Κολιούκου

-Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

Στην ταινία Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα: Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Στην ταινία Φως εκ Φωτός: Νεριτάν Ζιντζιρία, Efijeni Kokedhima

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Στην ταινία Ανορθόδοξος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη

-Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Στην ταινία How to Have Sex: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

-Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Στην ταινία Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης: Βαλερύ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Στην ταινία Animal: Μαρία Δρανδάκη, Μαρία Κοντογιάννη, Lukas Rinner, Laura Sterian, Ivan Tonev, Στέλιος Καμμίτσης