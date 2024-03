Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτη συγκίνηση ανέβηκε στη σκηνή της 96ης απονομής των Βραβείων Όσκαρ η Έμα Στόουν, για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things».

Η περσινή νικήτρια, Μισέλ Γεό, ανακοίνωσε ότι το Όσκαρ A’ γυναικείου ρόλου πηγαίνει στην Έμα Στόουν. Εκείνη τη στιγμή, η πρωταγωνίστρια του Poor Things και πρωταγωνίστρια του Γιώργου Λάνθιμου, σηκώθηκε να παραλάβει το βραβείο της.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, κατάλαβε ότι δεν πήγαινε κάτι καλά με το φόρεμά της, το οποίο μάλλον είχε σκιστεί στην πλάτη.

«Το φόρεμά μου χάλασε. Είμαι σίγουρη ότι έγινε κατά τη διάρκεια του I am just Ken (σ.σ. του τραγουδιού από τη Barbie που ερμήνευσε ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ξεσήκωσε το Dolby Theatre)», είπε η Στόουν, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν.

“Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you.”

Emma Stone accepts the Oscar for Best Actress for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/YfXFufYoBG

— ABC News (@ABC) March 11, 2024