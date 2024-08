Η Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επιχειρηματίας θα συναντήσει τον Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) στην πρωτότυπη παραγωγή του Τζος Σαφντί (Josh Safdie) και της A24, «Marty Supreme».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Γαλλοαμερικανός σταρ, καθώς θα μοιραστεί και μέρος της παραγωγής. Σηματοδοτεί επίσης τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο της Πάλτροου μετά το «Avengers: Endgame» το 2019.

Gwyneth Paltrow is joining Timothée Chalamet in Josh Safdie‘s ping pong movie “Marty Supreme.” The project marks Paltrow’s first on-screen movie role since 2019’s “Avengers: Endgame.” https://t.co/JECmNnUhve pic.twitter.com/EKBzUdAs8D

— Variety (@Variety) August 28, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ