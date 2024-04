Η Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου αποκάλυψε επίσημα τις 25 ηχογραφήσεις που έχουν προστεθεί στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ. Μεταξύ των ηχογραφήσεων που επιλέχθηκαν είναι το «Parallel Lines», άλμπουμ των Blondie, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος «The Cars» με τίτλο «The Cars», το άλμπουμ «Surrealistic Pillow» των Jefferson Airplane, το πρώτο άλμπουμ του αείμνηστου ράπερ The Notorious B.I.G του 1994, «Ready to Die», το τρίτο άλμπουμ των Green Day και το πρώτο του ροκ συγκροτήματος που κυκλοφόρησε από μεγάλη δισκογραφική «Dookie», το τραγούδι «Ain’t No Sunshine» του Μπιλ Γουίδερς, η επιτυχία «Arrival» των ABBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η παλαιότερη ηχογράφηση που εισάγεται φέτος είναι το «Clarinet Marmalade» του 1919 που ηχογραφήθηκε από τον υπολοχαγό Τζέιμς Ρις Γιούροπ της στρατιωτικής μπάντας που σχηματίστηκε από στρατιώτες που υπηρέτησαν στη Γαλλία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» του Τζιν Ότρι είναι το τρίτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που εισέρχεται στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ μετά το «White Christmas» του Μπινγκ Κρόσμπι και το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ. Το «El Cantante» του Έκτορ Λαβό και τo «Amor Eterno» του Χουάν Γκαμπριέλ είναι δύο λάτιν ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν.

«Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ είναι περήφανη που διατηρεί τους ήχους της αμερικανικής ιστορίας και της ποικιλόμορφης κουλτούρας μας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ηχογράφησης» δήλωσε η Κάρλα Χέιντεν, η Βιβλιοθηκονόμος του Κογκρέσου, σε δήλωση.

Η λίστα με τις ηχογραφήσεις:

Lt. James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry Band – “Clarinet Marmalade” (1919)

Viola Turpeinen and John Rosendahl – “Kauhavan Polkka” (1928)

Wisconsin Folksong Collection (1937-1946)

Benny Goodman Sextet with Charlie Christian – “Rose Room” (1939)

Gene Autry – “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” (1949)

Patti Page – “Tennessee Waltz” (1950)

Jackie Brenston and His Delta Cats – “Rocket ‘88’” (1951)

Perry Como – “Catch a Falling Star” / ”Magic Moments” (1957)

Johnny Mathis – “Chances Are” (1957)

Lee Morgan – The Sidewinder (1964)

Jefferson Airplane – Surrealistic Pillow (1967)

Bill Withers – “Ain’t No Sunshine” (1971)

Lily Tomlin – This Is a Recording (1971)

J.D. Crowe & the New South – J.D. Crowe & the New South (1975)

ABBA – Arrival (1976)

Héctor Lavoe – “El Cantante” (1978)

The Cars – The Cars (1978)

Blondie – Parallel Lines (1978)

Doug E. Fresh and Slick Rick (MC Ricky D) – “La-Di-Da-Di” (1988)

Bobby McFerrin – “Don’t Worry, Be Happy” (1988)

Juan Gabriel – “Amor Eterno” (1990)

Kronos Quartet – Pieces of Africa (1992)

Green Day – Dookie (1994)

The Notorious B.I.G. – Ready to Die (1994)

The Chicks – Wide Open Spaces (1998)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ