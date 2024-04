Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ακτιβίστρια στους τομείς της μη βίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, Τζόαν Μπαέζ θα κυκλοφορήσει την πρώτη ποιητική συλλογή της.

Το βιβλίο με τα ποιήματα της Τζόαν Μπαέζ «When You See My Mother, Ask Her to Dance» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου με του εκδοτικού οίκου Godine.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αν και η τραγουδίστρια γράφει ποίηση εδώ και δεκαετίες, δεν την είχε παρουσιάσει στο κοινό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου η «οικεία, αυτοβιογραφική» συλλογή περιλαμβάνει σκέψεις για τη ζωή, την οικογένεια, τη φύση, την τέχνη και κομβικές στιγμές από όλη την καριέρα της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ