Η Τζόνι Μίτσελ (Joni Mitchell) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην σκηνή των βραβείων Grammy, ερμηνεύοντας με την υπέροχη φωνή της το «Both Sides Now».

Σύμφωνα με το Variety, κέρδισε το πρώτο της βραβείο Grammy το 1969, για το άλμπουμ «Clouds», το οποίο περιελάμβανε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Καθισμένη στο «θρόνο της» μοιράστηκε την σκηνή με τους Μπράντι Καρλάιλ (Brandi Carlile), ‘Αλλισον Ράσελ (Allison Russell), Lucius, Τζέικομπ Κόλλιερ (Jacob Collier), Μπλέικ Μιλς (Blake Mills) και Sista Strings.

«Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, όποιος από εμάς ονειρεύτηκε να γίνει ένας πραγματικά αποκαλυπτικός τραγουδοποιός το έκανε στηριζόμενος στις πλάτες της μοναδικής Τζόνι Μίτσελ. Είναι μία από τις πιο επιδραστικές και συναισθηματικά πιο γενναιόδωρες δημιουργούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την ουσία του τραγουδιού ώστε να καθρεφτίζει το περιεχόμενο της ψυχής ενός ανθρώπου», είπε η Καρλάιλ προλογίζοντας την διάσημη τραγουδίστρια.

I didn’t tune in last night. Thanks to the internet, this treasure is available for all. #JoniMitchell #GRAMMYs pic.twitter.com/kzNB4xoX6R

— Dr. Ayesha Ray (@DrAyeshaRay) February 5, 2024