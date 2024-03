Ο αμερικανός γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα, σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης τέχνης, δημιουργός μνημειωδών έργων, φιλοτεχνημένων σε αρκετές περιπτώσεις με πελώρια φύλλα σκουριασμένου χαλκού, πέθανε την Τρίτη (26/3) στα 85 του χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τον δικηγόρο του.

«Άφησε την τελευταία του πνοή, στο σπίτι του, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, εξαιτίας επιπλοκών πνευμονίας», εξήγησε η εφημερίδα.

Breaking News: Richard Serra, an artist who created experiential sculptures using massive walls of rusting steel, has died. He was 85. https://t.co/8W38rNkFl4

— The New York Times (@nytimes) March 27, 2024