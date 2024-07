Με τον τρίτο πολυαναμενόμενο κύκλο της πρωτότυπης σειράς του Fx The Bear και την ανατριχιαστική ταινία Ο Πρώτος Οιωνός στο Disney+, το υπερηρωικό Blue Beetle σε πρώτη προβολή, το Let’s Cook, ένα μοναδικό γευστικότατο αφιέρωμα με ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για το φαγητό, το FANTASMAS του ΗΒΟ με την Έμα Στόουν και φυσικά τη συνέχεια του House of the Dragon II, ο Ιούλιος γίνεται ο πιο καυτός μήνας στο VodafoneTV.

Πολυαναμενόμενοι τίτλοι από DISNEY+

«THE BEAR»Κ3

Διαθέσιμο στις17 Ιουλίου με όλα τα επεισόδια

Η πολυβραβευμένη πρωτότυπη σειρά του FX «The Bear» μιλά για το φαγητό, την οικογένεια και την τρέλα της δουλειάς. Κάθε μέρα στον χώρο της εστίασης αποτελεί μια χαμένη μάχη, καθώς ο Κάρμι πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από ποτέ, απαιτώντας την τελειότητα από το προσωπικό του, ενώ εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν για να ανταποκριθούν στην πίεση. Η επιδίωξή τους για γαστρονομική υπεροχή τους ωθεί σε νέα επίπεδα και δοκιμάζει τους δεσμούς μεταξύ τους που κρατούν το εστιατόριο ενωμένο.

«FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS»

Διαθέσιμο τώρα

Η σειρά του FX «FEUD: Capotevs. TheSwans» αφηγείται την ιστορία του καταξιωμένου συγγραφέα ΤρούμανΚαπότε, που υπήρξε έμπιστος φίλος των κυριών της υψηλής κοινωνίας και τις οποίες αποκαλούσε «κύκνους». Ωστόσο, η προδοσία του ουσιαστικά κατέστρεψε τις σχέσεις αυτές, τον εξοστράκισε από την υψηλή κοινωνία και τον οδήγησε στην αυτοκαταστροφή από την οποία δεν επανήλθε ποτέ.

«ΚAΤΩ ΑΠO ΤΗ ΓEΦΥΡΑ»

Διαθέσιμο τώρα

Η σειρά «Κάτω από τη Γέφυρα» βασίζεται στο βιβλίο της καταξιωμένης συγγραφέως Rebecca Godfrey για την αληθινή ιστορία της 14χρονης ReenaVirk (VritikaGupta) που το 1997 πήγε να βρει τους φίλους της σε ένα πάρτι και δεν ξαναγύρισε σπίτι. Μέσα από τα μάτια της Godfrey (RileyKeough) και μιας αστυνόμου της περιοχής (LilyGladstone), η σειρά μας μεταφέρει στον κρυφό κόσμο των νεαρών κοριτσιών που κατηγορούνται για τη δολοφονία, αποκαλύπτοντας συγκλονιστικές αλήθειες για τον αναπάντεχο δολοφόνο.

«ΚΑΜΝΤΕΝ»

Διαθέσιμο τώρα

Με σκηνικό την καρδιά της μουσικής στο Λονδίνο, το «Κάμντεν» αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας θρυλικών καλλιτεχνών και το πώς αυτή η γωνιά του Λονδίνου επηρέασε τη ζωή και την καριέρα τους. Με πλάνα αρχείου και αποκλειστικές συνεντεύξεις, εξερευνούμε την πλούσια ιστορία του Κάμντεν. Παγκόσμια αναγνωρισμένοι μουσικοί ξαναζούν τις εμπειρίες τους, από τις πρώτες τους εμφανίσεις μέχρι κατάμεστες συναυλίες, ξενύχτια και περιπέτειες μιας νιότης αφιερωμένης στην ανακάλυψη της μουσικής.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ HBO

«HOUSE OF THE DRAGON ΙΙ»

Διαθέσιμο τώρα

Και τώρα που η μάχη ξεκίνησε, μπορείς να διαλέξεις στρατόπεδο. Ο δεύτερος κύκλος του ΗΟUSE OF THE DRAGON ΙΙ είναι εδώ, τα πρώτα επεισόδια έχουν καταθέσει μοναδικές ανατροπές και υπόσχεται να γίνει ακόμα πιο απολαυστικός από ποτέ, και φυσικά παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV με καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα!

«FANTASMAS»

Διαθέσιμο τώρα

Αν δεν το πήρατε (ακόμα) χαμπάρι, αυτή είναι η πιο ιδιαίτερη τηλεοπτική προσθήκη της χρονιάς! Δια χειρός Χούλιο Τόρρες και ΗΒΟ, το FANTASMAS χτίζει ένα μοναδικό σύμπαν όπου ένας νεαρός αναζητά ένα χρυσό σκουλαρίκι από στρείδια. Αυτό είναι μονάχα η αρχή, γιατί κάπου στη πορεία κρύβεται και μια Έμα Στόουν σε ένα ρόλο έκπληξη στην πιο γειά-σου σειρά που παίζει αποκλειστικά στο VodafoneTV!

«SΤΑΧ SOUSVILLE USA»

Διαθέσιμο τώρα

Πίσω στο Μέμφις του ’60, μια ετερόκλητη ομάδα μουσικών αποφασίζει να φτιάξει την δική της ”κουλτούρα” και η πρώτη πρωτοποριακή μαύρη μουσική σχολή κάνει την εμφάνισή της. Και το STAX SOUSVILLE USA του ΗΒΟ αφηγείται αυτό το εντυπωσιακό χρονικό, γεμάτο μουσική και ντοκουμέντα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LET’S COOK: To πιο νόστιμο tribute στο Vodafone TV

Με αφορμή τον τρίτο κύκλο της σειράς του FXTHEBEAR στο Disney+, διαθέσιμηαπό τις 17 Ιουλίου, το VodafoneTV ετοίμασε ένα απολαυστικό αφιέρωμα που φιλοξενεί ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων που υπόσχονται να κάνουν τις μέρες και τις νύχτες σας, ακόμα πιο νόστιμες! Από τους δύο κύκλους τουJULIAαπό το ΗΒΟ και το εκπληκτικό ντοκιμαντέρTHEMOSTREMOTERESTAURANTINTHEWORLDτης Viaplayκαι από τις εκπομπές μαγειρικής του JamieOliver μέχρι την ταινία της SearchlightPicturesΤΟMENOY και το βραβευμένο με Όσκαρ Ο ΡΑΤΑΤΟΥΗΣ από την Disney και την Pixarστο Disney+, αυτό είναι το LET’SCOOK και παίζει αποκλειστικά στο VodafoneTV από την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Happy Birthday, Harry Potter

Κι όμως, 31 Ιουλίου, ο Harry Potterέχει γενέθλια και γίνεται 40 χρονών! Ο αγαπημένος μάγος μικρών και μεγάλων,…μεγάλωσε και στο Vodafone TV μπορείς να δεις αποκλειστικά όλες τις ταινίες, τις 8 μεγάλες περιπέτειες με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ στον ρόλο της ζωής του και ευκαιρία για το καλύτερο και πιο μαγικό binge-watching!

Ταινίες αφιέρωματος: ‘’Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιπας’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Ι’’, ‘’Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος ΙΙ’’.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2024 ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ VODAFONETV!

Σου έχουμε κρατήσει θέση στην πρώτη σειρά για να απολαύσεις το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς! Δες τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 μέσα από το Eurosport κι απόλαυσε την εκτεταμένη δράση των Αγώνων μέσα από 820 ώρες αθλητικού περιεχομένου στα 7+1 popup κανάλια που θα βρεις αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Τα 7+1 Eurosportpopup κανάλια θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα πακέτα Vodafone TV από τις 18/07/2024 έως και τις 14/08/2024, στις θέσεις 503-510 του οδηγού προγράμματος των καναλιών. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα θέασης στη γλώσσα προτίμησής τους (ελληνικά ή αγγλικά), επανεκκίνησης τηλεοπτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη (restart) και θέασης τηλεοπτικού προγράμματος για 7 ημέρες από την ημερομηνία προβολής του (catch-up 7 ημερών).

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«CHAOS»

Διαθέσιμο τώρα

Όταν η Λιζ, η παρουσιάστρια του δανέζικου πρωινού τηλεοπτικού σόου συναντήσει τον γοητευτικό Γιοχάνεζ που ζει μια απλή ζωή στην ακτή και στο τροχόσπιτό του, θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής της, διακινδυνεύοντας να αφήσει πίσω μια στρωμένη επαγγελματική και προσωπική ζωή, αφού είναι παντρεμένη με τον Μάρτιν, στον συμπαρουσιαστή της. Εν ολίγοις, ΧΑΟΣ. Αυτή είναι η ρομαντική κομεντί της Viaplay που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV!

«RONJA»

Διαθέσιμο τώρα

Βασισμένο στην παγκοσμίου φήμης ιστορίας της AstridLindgren, το RONJA ακολουθεί τις περιπέτειες ενός νεαρού κοριτσιού που γεννήθηκε σε μια ομάδα ληστών σε ένα, απ’ ότι αποδεικνύεται, μυστήριο δάσος γύρω από ένα φρούριο στη μεσαιωνική Σκανδιναβία. Η πιο επιτυχημένη τηλεοπτική παραγωγή της Viaplay που σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV!

VIDEO CLUΒ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ

«ΚΛΕΙΔΩΣΕΣ; ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ» (THE STRAGNERS: CHAPTER 1)

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Νεαρό ζευγάρι κάνει ένα μεγάλο roadtrip σε όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνει μια νέα αρχή και είναι αναγκασμένοι να διανυκτερεύσουν σε ένα απομονωμένο AirBnb στο Όρεγκον. Και εκεί είναι που ξεκινάει μια νύχτα τρόμου ενάντια σε τρεις μασκοφόρους αγνώστους. Το ΚΛΕΙΔΩΣΕΣ; ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ είναι το πρώτο μέρος ενός καινούργιου ανατριχιαστικού remake

«SCREAM»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

25 χρόνια μετά τους αλλεπάλληλους βάναυσους φόνους που σόκαραν το φιλήσυχο Γούντσμπορο, ένας καινούργιος δολοφόνος βάζει ξανά την μάσκα Ghostface και αρχίζει να ακολουθεί μια παρέα εφήβων, για να επαναφέρει μυστικά από το θανατηφόρο παρελθόν της πόλης. Το ξαναδιάβασμα του SCREAM με νέους αλλά και τους παλιούς πρωταγωνιστές για μια νέα γενιά είναι απλά απολαυστικό και είναι εδώ για να προσφέρει κύμα τρόμου εν μέσω θέρους!

Και…. «MAMMA MIA!»&«MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!»

Διαθέσιμα προς ενοικίαση

Υπάρχει καλύτερη κινηματογραφική απόδραση αν όχι το MAMMAMIA και το ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ: ΗΕREWEGOAGAIN με τη Μέριλ Στριπ και την παρέα της στα ελληνικά νησιά; Σας απαντάμε εμείς στα γρήγορα, όχι δεν υπάρχει, γι’ αυτό και οι δυο ταινίες είναι διαθέσιμες προς ενοικίαση για ένα καλοκαίρι προ των πυλών!

Σχετικά με το Vodafone TV

To Vodafone TV συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ, όντας «το σπίτι του ΗΒΟ στην Ελλάδα» και του καταλόγου του Disney+, των ταινιών της Warner σε Α’ Προβολή, αλλά και μοναδικών τίτλων της Viaplayσε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, χαρίζοντας στιγμές σκανδιναβικού νουάρ. Παράλληλα, περιλαμβάνει μία σειρά ελληνικών ντοκιμαντέρ σε ειδικά αφιέρωματα, το περιεχόμενο του ERTflixapp, και το “MilkyWay”, την πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη Κεκάτου.

Παράλληλα, όσοι νέοι συνδρομητές ενεργοποιήσουν ανεξάρτητη συνδρομή VodafoneTV, ή οποιαδήποτε συνδρομή TriplePlay, αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία ΑΝΤ1+ για 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του VodafoneTV: VodafoneTV | Vodafone.gr