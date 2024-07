Κιάνου Ριβς: Το πρώτο του μυθιστόρημα κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες

Με τίτλο The Book of Elsewhere, αφηγείται την ιστορία ενός αθάνατου πολεμιστή που περνάει χιλιετίες προσπαθώντας να κατανοήσει την αθανασία του