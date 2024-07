Οι Κρις Έβανς, Μαρκ Κάσεν και Τζόι Κιάνι θα λάβουν το βραβείο Spirit of Service (Το Πνεύμα του Υπηρετείν) για την ίδρυση της πλατφόρμας με στόχο τη συμμετοχή στα κοινά «A Starting Point».

Το βραβείο απονέμεται από τη μη κερδοσκοπική «Partnership for Public Service» στις ΗΠΑ σε «άτομα εκτός κυβερνητικών θεσμών το έργο των οποίων είναι σημαντικό για τον στόχο της καλύτερης διακυβέρνησης και της ισχυρότερης δημοκρατίας».

Chris Evans to Receive Spirit of Service Award, Same Honor Given to Jeff Bezos, Laurene Powell Jobs https://t.co/pLDAZfQGHs

— The Hollywood Reporter (@THR) July 3, 2024