O Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρίσκεται στα γυρίσματα της νέας του ταινίας υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Τόμας Άντερσον. Η ταινία έχει προσωρινό τίτλο «BC Project».

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά η Daily Mail, ο διάσημος ηθοποιός είναι αγνώριστος φορώντας τζιν, μεγάλα γυαλιά ηλίου και έναν σκούρο σκούφο. Τα συγκεκριμένα γυρίσματα γίνονται στην πόλη Eureka στη βόρεια Καλιφόρνια.

Αν και λεπτομέρειες για την ταινία δεν έχουν αποκαλυφθεί το «Deadline» ανέφερε πρόσφατα ότι η νέα παραγωγή θα περιλαμβάνει ένα καστ αστέρων μεταξύ των οποίων τον βραβευμένο με Όσκαρ Σον Πεν (Sean Penn) και την Ρεγκίνα Χολ (Regina Hall).

Η ταινία διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή σε σενάριο του Άντερσον ο οποίος είναι και παραγωγός μαζί με τη Σάρα Μέρφι (Sara Murphy) και τον Άνταμ Σόμνερ (Adam Somner).

Σύμφωνα με το Variety, ο προϋπολογισμός της νέας παραγωγής φέρεται να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ταινία του Ντι Κάπριο «Killers of the Flower Moon» είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες για την Kαλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία, για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο και για την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

