Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου 2024 έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

11.00 Η Γειτονιά των Αγγέλων 1963.

12.00 Όμορφη Πόλη 1961.

Μουσική Δωματίου – Κονσέρτα

14.00 Sinfonietta 1947.

15.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

16.00 Οιδίπους Τύραννος 1947’58.

17.00 Canto Olympico 1990 ’91.

Λυρικός Βίος 1987 – 1994

18.00 Μνήμη της πέτρας 1987. Ποίηση: Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης

19.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987. Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Αγγελική Ιoνάτος.

20.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991. Μάνος Ελευθερίου. Μαρία Δημητριάδη.

21.00 Πολιτεία Γ’ 1994. Ποίηση: Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Κεσίσογλου, Μάνος Ελευθερίου. Ερμηνεία: Μανώλης Μητσιάς. Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη

22.00 Πολιτεία Δ’ 1994. Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης, Τάσος Λειβαδίτης. Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ορατόρια – Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή. Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 – 1993.

Πρόγραμμα Τρίτη 05 Μαρτίου 2024

10.00 Το Αυθεντικό Ζεϊμπέκικο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

13.00 Μίκης Θεοδωράκης – Νέοι Δρόμοι (Άλμπουμ)

Λυρικός Βίος 1984 – 2005

14.00 Καρυωτάκης 1984. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

15.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύουν η Βάνα Βερούτη, Πέτρος Πανδής, Βίκυ Σίμου και ο Θανάσης Μωραΐτης.

16.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύουν, η Σοφία Μιχαηλίδου και ο Μίκης Θεοδωράκης

17.00 Οδύσσεια 2005. Ποίηση: Κώστας Καρτελιάς. Μαρία Φαραντούρη.

18.00 Μνήμη της πέτρας 1987. Ποίηση: Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης

19.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987. Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Ερμηνεύει η Αγγελική Ιoνάτος.

20.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991.

21.00 Πολιτεία Γ’ 1994. Ποίηση: Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Κεσίσογλου, Μάνος Ελευθερίου. Ερμηνεία: Μανώλης Μητσιάς. Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη

22.00 Πολιτεία Δ’ 1994. Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης, Τάσος Λειβαδίτης. Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

23.00 Τα Λυρικότερα 1995. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Μετασυμφωνικά – Ορατόρια – Όπερες

24.00 Canto General. Pablo Neruda. 1973 ’74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989

Πρόγραμμα Τετάρτη 06 Μαρτίου

11.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Μίκης Θεοδωράκης Σοφία Μιχαηλίδου.

12.00 Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Μίκης Θεοδωράκη, στο πιάνο ο Γιάννης Βακαρέλης.

13.00 Margarita – Love Songs Mikis Theodorakis

Μουσική Δωματίου – Κονσέρτα

14.00 Χορός Ασίκικος – 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο. 1989.

15.00 Θέμα και παραλλαγές για σόλο βιολί. 1947.

16.00 Πιάνο Κονσέρτο “Ελικών” 1951.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Μπαλάντες 1974. Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής. Ενορχήστρωση Σταύρος Ξαρχάκος.

20.00 Διόνυσος 1984.

21.00 Φαίδρα 1984 – Αλίκη Καγιαλόγλου.

Λαϊκά Ορατόρια

Άξιον Εστί.

23.00 1982 Συναυλία στην Δρέσδη Γερμανίας υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Οδυσσέας Ελύτης. Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Gothart Stier Bariton, Gunther Emmerlich Bass, Mikis Theodorakis, Orchester der Hochschule “Carl Maria von Weber” Dresd.

Πρόγραμμα Πέμπτη 07 Μαρτίου 2024

10.00 Η Σωτηρία Λεονάρδου ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Ο Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη μες την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη.

12.00 Φεγγάρι μάγια μου ‘κανες – Μανώλης Μητσιάς.

13.00 Margarita – Love Songs Mikis Theodorakis

Μουσική Δωματίου – Κονσέρτα – Συμφωνικά

14.00 Κουαρτέτο αρ. 4 “Μάζα” 1955

14.30 Adagio for Flauto & Orchestra 1993.

15.30 Sonatina for Violin & Piano No. 1.1952. Theodore Kerkezos: Saxophone, Thessaloniki State Sympony Orchestra and Myron Michailidis. Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra. Μεταγραφή για Σαξόφωνο και ορχήστρα.

17.00 Symphony No2 1980 – Les Chante de la Terre – Poetry: Mikis Theodorakis.

Δεύτερη Συμφωνία “Το τραγούδι της γης” Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Επιτάφιος Κατά Ξαρχάκο – Μαρία Σουλτάτου.

19.00 Ραντάρ 1981 – Γιώργος Νταλάρας. Κώστας Τριπολίτης.

20.00 Φαίδρα 1984 – Αλίκη Καγιαλόγλου.

21.00 Επιβάτης 1981 – Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Τριπολίτης.

22.00 Ασίκικο, Πουλάκη 1996.

Μίκης Θεοδωράκης – Αριστοφάνης

23.00 Ιππής του Αριστοφάνη. Κωμωδία. Έτος σύνθεσης: 1979 Αθήνα. Μετάφραση: Γιώργος Σκούρτης. Απαγγελία: Γιώργος Λαζάνης. Ερμηνεύουν: Πέτρος Πανδής, Γιάννης Θωμόπουλος, Κώστας Τσαπέκος και χορός με τους ηθοποιούς του Θεάτρου Τέχνης. Ηχογράφηση 1980

Πρόγραμμα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024

09.00 Ρόδα Αμάραντα – Σαββέρια Μαργιολά.

10.00 Αλληλογραφία – Μαρία Παπαγεωργίου.

11.00 Στους δρόμους του Μίκη. Η Καλλιόπη Βέττα ερμηνεύει Θεοδωράκη.

12.00 Η Μπέττυ Χαρλαύτη στον κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη.

Συμφωνική Μουσική

15.00 Αποκάλυψη – Ωδή στον Μπετόβεν.

Παιδικά Τραγούδια.

18.00 Δες τι λαμπρό φεγγάρι με την Παιδική χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Κύκλοι Τραγουδιών.

20.00 Μικρές Κυκλάδες 1963.

21.00 Κύκλος Φαραντούρη 1964.

22.00 Γράμματα από τη Γερμανία 1966.

Η Όπερα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

23.00 Mikis Theodorakis: The Metamorphoses of Dionysus. Έτος έκδοσης: 2006.

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης. Κώστας Βάρναλης. Κείμενα: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος Σύνθεσης: 1984. Συμμετέχουν: Jocelyn B. Smith, Kostas Dinos, Jakub Jarmula, Beata Kosko-Kreft, Hagen Matzeit, Przemyslaw Neumann, V. Schlott, H. Schmidt, J. Sperska, Marcin Tlałka, M. Tomczak, M. Wieclawek, Grz. Zięba, Chór Concentus, Orchestra di Musica Difficile Gdańsk