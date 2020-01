Άγνωστοι παραβίασαν τον λογαριασμό του Twitter της Μαράια Κάρεϊ

Θύμα των χάκερ έπεσε η Μαράια Κάρεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν άγνωστοι παραβίασαν τον λογαριασμό της στο Twitter.



Περίπου 50 tweets δημοσιεύθηκαν αργά το απόγευμα, πολλά από αυτά με ρατσιστικό περιεχόμενο και κακόγουστες παρατηρήσεις.



Κάποια από αυτά είχαν ως στόχο τον ράπερ Έμινεμ, ο οποίος είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι είχε σχέση με την τραγουδίστρια, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί.



Ορισμένες αναρτήσεις έκαναν αναφορά στο Chuckling Squad, μια ομάδα χάκερ που είναι γνωστή για την «αδυναμία» που έχει στο να παραβιάζει τους λογαριασμούς των διασημοτήτων.



Η 49χρονη τραγουδίστρια - η οποία βρίσκεται για τρεις εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσαρτ με το τραγούδι της «All I Want for Christmas Is You», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994- σχολίασε μέσω του Twitter το χακάρισμα του λογαριασμού της γράφοντας: «Παίρνω έναν υπνάκο και αυτό συμβαίνει;».



Τα σχόλια που αναρτήθηκαν χωρίς την έγκριση της τραγουδίστριας αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό της μετά από περίπου 20 λεπτά.



Οι 21,4 εκατομμύρια ακόλουθοι της Μαράια έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό που συνέβη με πολλούς τρόπους και χαριτολογώντας δεν παρέλειψαν ποιοι από τους διάσημους θα μπορούσε να έχει χακάρει τον λογαριασμό της σταρ.



Ωστόσο σύμφωνα με το USA Today το Twitter εξετάζει την παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού της Κάρεϊ, η οποία πλέον έχει ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του και ανήρτησε για τον νέο χρόνο ένα βίντεο με τα δίδυμά της Μορόκαν και Μονρόε.



Παρά το ατυχές συμβάν το 2020 φαίνεται πως ξεκίνησε μια χαρά για την Κάρεϊ, η οποία είναι η πρώτη καλλιτέχνις στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ αυτής της δεκαετίας. Και σε περίπτωση που το All I Want For Christmas παραμένει στην πρώτη θέση και τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, θα καταγράψει νέο ιστορικό ρεκόρ, καθιστώντας την, την πρώτη τραγουδίστρια που έχει επιτυχίες στο νούμερο ένα για τέσσερις διαδοχικές δεκαετίες.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ