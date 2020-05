Billy Idol και Jimmy Fallon στο «Dancing With Myself», από το σπίτι τους

Στο διάστημα της καραντίνας, ο Jimmy Fallon και οι Roots, η μπάντα του στο «Tonight Show», πειραματίζονται με ρεμίξ (από το σπίτι) τραγουδιών της pop, χρησιμοποιώντας οικιακά αντικείμενα. Τον προηγούμενο μήνα, φιλοξένησαν τον Sting για μία εξ αποστάσεως εκδοχή του «Don't Stand So Close to Me». Τώρα, επιστρέφουν με τον ένα και μοναδικό Billy Idol, για το πιο κεφάτο «Dancing With Myself».

Στο βίντεο -μαζί με τον Fallon, την οκταμελή μπάντα Roots και τον πολύ ενθουσιώδη Billy Idol- η ερμηνεία «διακόπτεται» από κλιπάκια φανατικών θαυμαστών του «Tonight Show», οι οποίοι χορεύουν ο καθένας μόνος του στο σπίτι του.

Δείτε το βίντεο: