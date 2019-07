«Ejekt Festival 2019: The Cure» στην Πλατεία Νερού

Οι The Cure επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης Ευρωπαϊκής περιοδείας τους που γιορτάζει τα 40 χρόνια παρουσίας του συγκροτήματος.

Η μουσική των The Cure ήταν αυτό το μοναδικό κράμα goth-rock-pop που κατόρθωσε να αποτυπώσει τόσο τέλεια το τι ακριβώς ήταν τα 80ς και τα 90ς. Η τόσο χαρακτηριστική περσόνα του Robert Smith (με αυτό το κούρεμα, το μεικ-απ, το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα ρούχα), οι στίχοι που ανατέμνουν την πολυπλοκότητα της εποχής (από την ειρωνεία ως το angst αλλά και τα ξεσπάσματα χαράς) και η σαγηνευτικά βρετανική φωνή του, έγιναν ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη γενιά τους, αλλά και για τις επόμενες.

Στις 17 Ιουλίου 2019 οι The Cure θα ανέβουν στη σκηνή του EJEKT Festival, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, για μια εμφάνιση που θα έχει διάρκεια περισσότερο από 2 ώρες και θα συνοψίσει την τεράστια καριέρα τους.

Μαζί με τους The Cure θα εμφανιστούν: ο Michael Kiwanuka, οι θρυλικοί The Ride, οι Khruangbin και οι ανερχόμενοι The Steams.

Οι πόρτες ανοίγουν 16:00



The Steams 17:15 - 17:45



Khruangbinb 18:00 - 19:00



The Ride 19:15 - 20:15



Michael Kiwanuka 20:35 - 21:45



The Cure 22:20



Πλατεία Νερού Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου



Λεωφόρος Ποσειδώνος (ανάμεσα στα γήπεδα Tae Kwon Do και Beach Volley)

17 Ιουλίου 2019



17:15



Εισιτήρια



Αρένα



Early bird: 45€



Α΄ φάση προπώλησης: 50€



Β' φάση προπώλησης: 55€



Ταμείο: 60€