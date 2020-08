Εκστρατεία των Arctic Monkeys για τον ιστορικό χώρο συναυλιών Leadmill

Οι Arctic Monkeys ξεκίνησαν εκστρατεία για την οικονομική ενίσχυση του Leadmill, ιστορικού χώρου μουσικών εκδηλώσεων στη γενέτειρά τους, το Σέφιλντ στη βόρεια Αγγλία, ο οποίος κινδυνεύει να κλείσει για πάντα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο αρχηγός του συγκροτήματος Άλεξ Τέρνερ προσφέρει σε κλήρωση μία κιθάρα Fender Stratocaster που χρησιμοποιούσε τις πρώτες μέρες της μπάντας. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να καταβάλλουν 5 αγγλικές λίρες.

Κάθε δωρητής θα λάβει επίσης τον σύνδεσμο για streaming της συναυλίας των Arctic Monkeys στο Reading Festival, το 2006.

Το Leadmill, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 900 άτομα στην κεντρική του αίθουσα και άνοιξε το 1980, είναι ένας από τους πρώτους μουσικούς χώρους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στον χώρο έχουν φιλοξενηθεί συναυλίες των Oasis, Muse, Coldplay και Arcade Fire από την αρχή της καριέρας τους, καθώς και των ηρώων του Σέφιλντ, Pulp.

Οι Arctic Monkeys εμφανίστηκαν εκεί την ημέρα πριν από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not» τον Ιανουάριο του 2006.

Τον περασμένο Μάιο διοργανώθηκε δημοπρασία αναμνηστικών από το Leadmill, μεταξύ άλλων, μιας ξύλινης κιθάρας κατασκευασμένης από το δάπεδο του χώρου και υπογεγραμμένης από τους Arctic Monkeys. Η κιθάρα πωλήθηκε 7.200 δολάρια.

Όπως όλοι οι μουσικοί χώροι στο Ηνωμένο Βασίλειο το Leadmill είναι κλειστό από τον Μάρτιο.

Στα μέσα Ιουλίου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, είχε ανακοινώσει ότι μπορεί να ανοίξουν ξανά τα κέντρα διασκέδασης την 1η Αυγούστου με τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης, αλλά ανακάλεσε την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ