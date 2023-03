Επανακυκλοφορούν 12 άλμπουμ των Scorpions σε χρωματιστά βινύλια

Η BMG ανακοίνωσε την επανέκδοση 12 κορυφαίων άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος Scorpions σε έγχρωμα βινύλια. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την ιστορία του αλλά συνδυάστηκαν και με το ύφος του αρχικού εξωφύλλου του κάθε άλμπουμ.

Η σειρά «Colours of Rock» περιλαμβάνει τις επανεκδόσεις των δίσκων «Fly To The Rainbow», «In Trance», «Virgin Killer» και «Humanity: Hour 1» σε διάφανο βιολετί, διάφανο, μπλε και χρυσό βινύλιο αντίστοιχα, μαζί με άλλα οκτώ προσεκτικά επιλεγμένα άλμπουμ του συγκροτήματος.

Πρόκειται για τα:«Taken By Force» σε λευκό βινύλιο, «Tokyo Tapes» σε κίτρινο, «Lovedrive» και «Animal Magnetism» σε κόκκινο, «Blackout» σε διάφανο, «Love at First Sting» σε ασημί, «For World Wide Live» και «Savage Amusement» σε διάφανο πορτοκαλί και γαλάζιο βινύλιο αντίστοιχα.

Οι πολύχρωμοι «θησαυροί» θα κυκλοφορήσουν στις 5 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν το ξεκίνημα της περιοδείας τους «Rock Believer World Tour» στην Ευρώπη με πρώτη στάση τη Λιλ της Γαλλίας στις 9 Μαΐου.