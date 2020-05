«How Far?» από Gorillaz, προς τιμήν του Tony Allen

«Δεν υπάρχει τέλος. Θέλω να φροντίζω τη νεολαία, έχουν μηνύματα και θέλω να τα φέρω μέσα στον ρυθμό μου» έλεγε ο Tony Allen, ο ντράμερ του Fela Kuti και αρχιτέκτονας του ήχου Afropop, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 79 χρόνων. Οι Gorillaz τιμούν τη μνήμη του με ένα καινούργιο τραγούδι, το «How Far?».

Το τραγούδι είναι το τελευταίο της σειράς «Soft Machine» της μπάντας και, σύμφωνα με ανακοίνωση των Gorillaz «γράφτηκε και ηχογραφήθηκε με τον Skepta στο Λονδίνο, λίγο πριν το λουκέτο (λόγω της πανδημίας) και το μοιραζόμαστε αμέσως ως φόρο τιμής στο πνεύμα ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Tony Allen».

Ο Allen ήταν στενός φίλος και συνεργάτης του Damon Albarn των Gorillaz. Δούλεψαν μαζί στο σούπερ γκρουπ The Good, the Bad & the Queen, αλλά και σε ένα άλλο θρυλικό συγκρότημα -που ήταν διάττοντας αστέρας-, το Rocket Juice & the Moon, καθώς επίσης και στο άλμπουμ του Albarn «Africa Express».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ