Οι BTS οι μεγάλοι νικητές των MTV Europe Music Awards 2019 στη Σεβίλλη

Οι σταρ της K-pop, BTS κέρδισαν τρία βραβεία στην εφετινή απονομή των MTV Europe Music Awards, που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη, στην Ισπανία.



Οι BTS κέρδισαν τα βραβεία Καλύτερου Συγκροτήματος, Καλύτερου Καλλιτέχνη Ζωντανών Εμφανίσεων και Φανατικότερων Οπαδών.



Η Μπίλι Άιλις κέρδισε δύο βραβεία (Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη και Καλύτερου Τραγουδιού για το Bad Guy).



H Halsey ήταν νικήτρια σε δύο κατηγορίες (Καλύτερος Καλλιτέχνης της Ποπ και Καλύτερη Εμφάνιση).



Η Τέιλορ Σουίφτ βραβεύθηκε για το Καλύτερο Βίντεο και στην κατηγορία Καλύτερη Καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ.

Από τη Μεγάλη Βρετανία με βραβεία αποχώρησαν οι Little Mix (Καλύτερος Καλλιτέχνης από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία), ο Λίαμ Γκάλαχερ (Ροκ Είδωλο) και η FKA Twigs (Καλύτερος Καλλιτέχνης Εναλλακτικής Μουσικής).



Η Ariana Grande ήταν υποψήφια σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες, συνολικά επτά αλλά δεν κέρδισε τίποτα και ο Lil Nas X – ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία με το Old Town Road – δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αν και ήταν υποψήφιος σε έξι κατηγορίες.



Ο Σον Μέντες κέρδισε σε μία από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιος, παίρνοντας στο σπίτι το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη.



Η Λόλα Ίντιγκο αναδείχθηκε Καλύτερη Καλλιτέχνις από την Ισπανία, η Χιμένα Μπάρον Καλύτερος Καλλιτέχνης από τη Λατινική Αμερική. Βραβεία Καλύτερου Καλλιτέχνη της χώρας τους, απέσπασαν η Ρόξι από την Πολωνία, ο Ρουλ από την Αυστραλία, η Σίγκριντ από τη Νορβηγία, ο Μαχμούντ από την Ιταλία, η Maruv από τη Ρωσία, ο Emiway Batai από την Ινδία, η Λορεντάνα από την Ελβετία, ο Πάμπλο Βιτάρ από τη Βραζιλία, ο Nicκlas Sahl από τη Δανία, ο Κεντζί Ζιράκ από τη Γαλλία, ο Φερνάντο Ντανιέλ από την Πορτογαλία, οι JVG από τη Φινλανδία, ο Βίκτορ Κίραλι από την Ουγγαρία, ο Avicii (μετά θάνατον) από τη Σουηδία, η Jess B από τη Νέα Ζηλανδία, η MATTN από το Βέλγιο, ο Τζόνι Ορλάντο από τον Καναδά, οι King Gnu από την Ιαπωνία, ο Τσάρλι Ζου Σεν Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ και ο Snelle από την Ολλανδία.



Η Mon Laferte κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Καλλιτέχνη από τη βόρεια Λατινική Αμερική, ο Σεμπαστιάν Γιάτρα Καλύτερου Καλλιτέχνη από την Κεντρική Λατινική Αμερική και η τραγουδοποιός Jasmine Sokko αναδείχθηκε Καλύτερη Καλλιτέχνις από τη Νοτιοανατολική Ασία.



Οι BTS μπορεί να ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της βραδιάς, αλλά υπάρχει ένας τίτλος που δεν θα έχουν.

Το πρώτο K-pop συγκρότημα που εμφανίστηκε ζωντανά στην τελετή απονομής των MTV Europe Music Awards ήταν οι NCT 127, οι οποίοι ερμήνευσαν το Highway To Heaven για πρώτη φορά στην αγγλική έκδοση σε εκδήλωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.



Η Dua Lipa άνοιξε τη βραδιά με το νέο της τραγούδι Don't Start Now και ένα σόου με πάνω από 40 χορευτές.

Οι Νάιαλ Χόραμ, Halsey και Mabel ήταν μεταξύ των ερμηνευτών που ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Becky G ήταν παρουσιάστρια της τελετής που φιλοξενήθηκε στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο FIBES, στη Σεβίλλη στις 3 Νοεμβρίου. Ήταν η πρώτη φορά που μία χώρα, η Ισπανία φιλοξένησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την τελετή των MTV Europe Music Awards.



Οι νικητές των MTV Europe Music Awards 2019



Καλύτερο Βίντεο - Taylor Swift for Me! featuring Brendon Urie



Καλύτερος Καλλιτέχνης - Shawn Mendes



Καλύτερο Τραγούδι- Bad Guy by Billie Eilish



Καλύτερη Συνεργασία- Con Altura by Rosalia and J Balvin



Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης - Billie Eilish



Καλύτερος Καλλιτέχνης της Ποπ - Halsey



Καλύτερος Καλλιτέχνης Ζωντανών Εμφανίσεων - BTS



Καλύτερος Ροκ Καλλιτέχνης - Green Day



Καλύτερος Hip-Hop Καλλιτέχνης Nicki Minaj



Καλύτερος Καλλιτέχνης Εναλλακτικής Μουσικής - FKA Twigs



Καλύτερος Καλλιτέχνης Ηλεκτρονικής Μουσικής - Martin Garrix



Καλύτερη Εμφάνιση - Halsey



Φανατικότεροι Θαυμαστές - BTS



Καλύτερο Συγκρότημα - BTS



Είδωλο της Ροκ- Λίαμ Γκάλαχερ



Καλύτερος Καλλιτέχνης του MTV Push - Ava Max



Καλύτερη Εμφάνιση στο World stage - Muse live at MTV World Stage in Bilbao, Spain, 2018



Καλύτερος Καλλιτέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας - Little Mix



Καλύτερος Καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ - Taylor Swift



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ