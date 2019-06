Οι Jethro Tull στο Ηρώδειο

Μετά την πρώτη τους ιστορική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 2003, οι Jethro Tull επιστρέφουν για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τα 50 τους χρόνια.

Έχοντας διαγράψει ξεχωριστή πορεία στη ροκ σκηνή, καθοδηγούμενοι από τη μουσική ευφυΐα του πολυτάλαντου Ian Anderson, οι Jethro Tull έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές. Μ’ ένα πληθωρικό μουσικό ύφος που κινείται από μπλουζ και χάρντ ροκ ως progressive φόρμες, art rock και πολύπλοκες συνθέσεις με τη χρήση κλασικών οργάνων, η βρετανική μπάντα από το Λούτον δίκαια συγκαταλέγεται στη λίστα με τα σημαντικότερα σχήματα της ροκ μουσικής.

Οι πρώτοι τους πέντε δίσκοι This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung και Thick As A Brick (ιδιαίτερα οι τρεις τελευταίοι), από το 1968 έως το 1972, αλλά και τραγούδια-ύμνοι όπως τα "Locomotive Breath" και "Too Old To Rock 'n' Roll: Too Young To Die", έφεραν τους Jethro Tull στην κορυφή, καθιστώντας τους ένα από τα πιο επιτυχημένα και εκκεντρικά μουσικά συγκροτήματα της prog rock. Στη μοναδική τους εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Σάββατο 15 Ιουνίου, οι Jethro Tull θα κάνουν μία μεγάλη αναδρομή στην μακρόχρονη πορεία τους.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019.



Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

15 Ιουνίου 2019



21:00



Εισιτήρια



• Άνω Διάζωμα



Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουν 40€



Με την εξάντλησή τους η τιμή τους θα διαμορφωθεί στα 45€

Κάτω Διάζωμα (μόνο ηλεκτρονικά)



Β' Ζώνη: 60€

Α' Ζώνη: 80€

Διακεκριμένη Ζώνη: 100€

*Για την αγορά εισιτηρίων μέσω Internet υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου.