Οι ΤΑΚΙΜ με την Αρετή Κετιμέ και τον Γιάννη Νιάρχο στη Λαμία

Οι ΤAKIM, μετά την αναβολή της συναυλίας τους τον Ιούλιο λόγω καιρικών συνθηκών, έρχονται την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στον Τόπο Τεχνών Χώρα στη Λαμία, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Οίτης, μαζί με την Αρετή Κετιμέ και τον Γιάννη Νιάρχο, για να παίξουν, να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν επί σκηνής μαζί με τους φίλους τους, με αφετηρία το γνώριμο δυναμικό ήχο τους και όλα «αυτά που μας ενώνουν»!

Η Ούμ Καλσούμ και η Φαϊρούζ συναντούν τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τον Στέλιο Καζαντζίδη. Από τη Φολέγανδρο και το Ζαγόρι μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη, τον Πειραιά και τη Νέα Υόρκη, ένα μουσικό ξεφάντωμα με το δυναμικό ρεπερτόριο των ΤΑΚΙΜ να συναντά το λαϊκό-ρεμπέτικο και έντεχνο ελληνικό τραγούδι σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές εκπλήξεις.

Οι ΤAKIM θεωρούνται το σημαντικότερο σχήμα σήμερα που ταξιδεύει την παραδοσιακή, και όχι μόνο, μουσική στις νεότερες γενιές, με φρέσκια ματιά και σύγχρονο ήχο. Το ρεπερτόριο τους περιέχει στοιχεία από την κοινή παράδοση της Ελλάδας, της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Μαζί με την Αρετή Κετιμέ και την ιδιαίτερη φωνή του Γιάννη Νιάρχου μας υπόσχονται μια εκρηκτική συναυλία, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο και τις εποχές, με κομμάτια μέσα από τον πλούτο της παράδοσής μας, αλλά και το προσωπικό ρεπερτόριο που έχουν διαμορφώσει.



Λίγα λόγια για τους ΤΑΚΙΜ



Οι Τακίμ ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 2001. Τα μέλη των Τακίμ είναι καταξιωμένοι σολίστες που έχουν συνεργαστεί ο καθένας με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες όπως: η Lorrena mcKennitt, η Νανά Μούσχουρη, Calexico, Ελένη Καραίνδρου, Shantel, Omar Faruk Tekbilek, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Ντάλαρας, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ευανθία Ρεμπούτσικα κ.α.



Έχουν πραγματοποιήσει συναυλίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ARK festival , Gazarte , Μέγαρο μουσικής Σμύρνης , Αλάτι της γης-ΕΡΤ, ARTE TV-Γερμανική τηλεόραση) και έχουν αποκτήσει με τα χρόνια το δικό τους κοινό, καθώς και μία ξεχωριστή θέση στην ελληνική και ξένη ethnic-folk σκηνή.



Η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Τακίμ» κυκλοφόρησε το 2015 από την ANTart Productions και συμμετείχαν η Χάρις Αλεξίου, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Παντελής Θαλασσινός κ.ά.

Την ίδια χρονιά συνεργάστηκαν με τους αμερικανούς CALEXICO και τον Eric Burdon στο τραγούδι «Roll Tango» αποσπώντας θερμές κριτικές.



Το 2016 συμμετείχαν στη συναυλία της Χ.Αλεξίου στο Ahmed Adnan Saygun Merkezi της Σμύρνης και πραγματοποίησαν μία σειρά από sold out εμφανίσεις στη μουσική σκηνή «Athenaeum Κελάρι».Τον χειμώνα 2016 - 2017 εμφανίζονται στο PassPort Κεραμεικός στην Αθήνα με την παράσταση «Καφέ Αμάν – Ελληνική απόλαυσις» σε καλλιτεχνική επιμέλεια Λάμπρου Λιάβα, με μεγάλη επιτυχία και sold out παραστάσεις, την οποία διαδέχτηκε η επόμενη παραγωγή «Καφέ Αμάν – Γιατί γλυκό μου sweetheart?» μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Νίκο Τατασόπουλο, δύο συνεχόμενες χρονιές στο Gazarte και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.



Το 2018 συνεργάζονται με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε sold out συναυλίες στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στην Κύπρο. Την ίδια χρονιά και πάλι στο Ηρώδειο, είναι επίσημοι καλεσμένοι των Calexico, σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης!



Tαξιδεύουν πάντα σε επιλεγμένους χώρους και θέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διάφορες παραγωγές και προτάσεις.



Φεστιβάλ Οίτης | Τόπος Τεχνών Χώρα



Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 | Ώρα έναρξης 21:30

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ προπώληση | 15 ευρώ ταμείο

Προπώληση:



Τόπος Τεχνών «Χώρα»- Λελέικα Υπάτης



Γραφεία Φεστιβάλ Οίτης – (Αντιγόνης 7, πλησίον Δημοτικού Θεάτρου, Λαμία. Aνοικτά καθημερινά 09:00 – 21:00, τηλ. 2231043333) & ηλεκτρονικά στην ticketservices.gr – τηλ. 210 7234567