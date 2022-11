Κιθ Λεβίν: Πέθανε ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των «Clash»

Ο Κιθ Λεβίν, ιδρυτικό μέλος των The Clash και αργότερα κιθαρίστας των Public Image Ltd, πέθανε σε ηλικία 65 ετών. Σύμφωνα με τη βρετανική κυριακάτικη εφημερίδα Observer, ο Λεβίν πέθανε στο σπίτι του στο Νόρφολκ, έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο.

Ο κιθαρίστας άφησε πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά στους νεότερους μουσικούς, καθώς άφησε το στίγμα του στη βρετανική ροκ σκηνή.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη την παγκόσμια μουσική σκηνή, με καλλιτέχνες, μουσικούς αλλά και απλούς πολίτες να δηλώνουν συγκλονισμένοι με την απώλεια του Λεβίν.

Ο κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζον Φρουσιάντε, ήταν μεγάλος θαυμαστής του Λεβίν και κάποτε είχε χαρακτηρίσει το στυλ του «θεαματικό».

O Λεβίν ήταν μόλις 18 ετών όταν ίδρυσε τους «Clash» με τον επίσης κιθαρίστα Μικ Τζόουνς και τον μπασίστα Πολ Σίμονον ενώ είχε ενεργή συμμετοχή σε αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «What’s My Name» του πρώτου τους δίσκου το 1977.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στους Public Image Ltd (PiL), το post-punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον Τζον Λίντον μετά την αποχώρησή του από τους Sex Pistols.

Άφησε τους Public Image Ltd το 1983 - πριν από το κύμα επιτυχίας του συγκροτήματος στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά συνέχισε να γράφει τραγούδια και μουσική μαζί με το συγκρότημα. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Aντζελες και στη μετέπειτα καριέρα του δούλεψε με τους Red Hot Chili Peppers και μια σειρά από hip hop καλλιτέχνες.

Ο συγγραφέας και στενός του φίλος Χάμοντ είπε ότι ο Λεβίν ζούσε με καρκίνο στο ήπαρ για δύο χρόνια, αλλά ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος. Ο Λεβίν μόλις είχε ολοκληρώσει ένα βιβλίο για τους Public Image Ltd, το οποίο είχε γράψει από κοινού με τον Χάμοντ, και εργαζόταν πάνω στη μουσική που θα το συνόδευε.

It is with great sadness I report that my close friend and legendary Public Image Limited guitarist Keith Levene passed away on Friday 11th November.



There is no doubt that Keith was one of the most innovative, audacious and influential guitarists of all time.



