Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 21 έως 25 Νοεμβρίου

το οποίο μεταδίδεται από τις 21 έως τις 10 Νοεμβρίου, έχει ως εξής:

Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Μουσική

09.00 Η Γειτονιά των Αγγέλων 1963.



10.00 Όμορφη Πόλη 1961.

Δωματίου - Κονσέρτα

10.00 Piano Concerto "HELIKON" 1951.



10.30 Piano Concerto No1 1957.



11.00 Σεξτέτο για Φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο 1947.



12.00 Piano Concerto et Orchestra - Κρατική Ορχήστρα. Έλενα Μουζάλα, Λουκάς Καρυτινός.



13.00 Piano Concerto "HELIKON" 1951. Σε μεταγραφή από τον συνθέτη για Πιάνο και Κουαρτέτο Εγχόρδων. 1951.



14.00 Sinfonietta 1947.



15.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.



16.00 Οιδίπους Τύραννος 1947'58.



17.00 Canto Olympico 1990 '91.

Λυρικός Βίος 1987 - 1994

18.00 Μνήμη της πέτρας 1987. Ποίηση: Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης



19.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987. Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Αγγελική Ιονάτος.



20.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991. Μάνος Ελευθερίου. Μαρία Δημητριάδη.



21.00 Πολιτεία Γ' 1994. Ποίηση: Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Κεσίσογλου, Μάνος Ελευθερίου.

Ερμηνεία: Μανώλης Μητσιάς. Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη



22.00 Πολιτεία Δ' 1994. Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης, Τάσος Λειβαδίτης. Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ορατόρια - Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή. Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 - 1993.

Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 Μουσική

09.00 Μίκης Θεοδωράκης - Τα ανεξάρτητα.



10.00 Το Αυθεντικό Ζεϊμπέκικο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.



13.00 Μίκης Θεοδωράκης - Νέοι Δρόμοι (Άλμπουμ)

Λυρικός Βίος 1984 - 2005

14.00 Καρυωτάκης 1984. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.



15.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύουν η Βάνα Βερούτη, Πέτρος Πανδής, Βίκυ Σίμου και ο Θανάσης Μωραΐτης.



16.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύουν, η Σοφία Μιχαηλίδου και ο Μίκης Θεοδωράκης



17.00 Οδύσσεια 2005. Ποίηση: Κώστας Καρτελιάς. Μαρία Φαραντούρη.



18.00 Μνήμη της πέτρας 1987. Ποίηση: Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης



19.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987. Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Ερμηνεύει η Αγγελική Ιoνάτος.



20.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991.



21.00 Πολιτεία Γ' 1994. Ποίηση: Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Κεσίσογλου, Μάνος Ελευθερίου.

Ερμηνεία: Μανώλης Μητσιάς. Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη



22.00 Πολιτεία Δ' 1994. Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης, Τάσος Λειβαδίτης.

Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.



23.00 Τα Λυρικότερα 1995. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια - Όπερες

24.00 Canto General. Pablo Neruda. 1973 '74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989

Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 Μουσική

Ο Sven-Bertil Taube, και ο Μίκης Θεοδωράκης.

Πριν μερικές μέρες ο έφυγε από την ζωή ο Sven-Bertil Taube, διάσημος Σουηδός τραγουδιστής και ηθοποιός, γιoς του εθνικού τραγουδοποιού της Σουηδίας Evert Taube.

Την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, ο Sven-Bertil Taube συνέβαλε στον αγώνα κατά της χούντας ερμηνεύοντας τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Όταν ο Μίκης ήρθε για πρώτη φορά στην Στοκχόλμη το 1970, συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν για την δημιουργία ενός άλμπουμ με τραγούδια του Μίκη και τίτλο Ο Sven-Bertil Taube ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη. Ο Taube είχε από το 1963 ανακαλύψει τα τραγούδια του Θεοδωράκη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Ο ίδιος βοήθησα στην επιλογή των τραγουδιών που διασκευάστηκαν από τον συνθέτη Ulf Bjorlin συμφοιτητή του Μίκη στο Παρίσι. Στο μπουζούκι ο βιρτουόζος Γρηγόρης Τζιστούδης μετανάστης τότε στην Σουηδία.

Ο δίσκος είχε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι ΚΑΥΜΟΣ που στα σουηδικά είχε τίτλο ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ήταν επί 7 συνεχείς εβδομάδες πρώτο σε ακροαματικότητα. Το σουηδικό κείμενο έγραψε ο ποιητής Bo Setterlin και τα υπόλοιπα τραγούδια ο ποιητής Lars Forsell.

Το άλμπουμ είναι στον κατάλογο με τίτλο Tusen svenska klassiker - Χίλια κλασσικά σουηδικά άλμπουμ.



Γιώργος Λογοθέτης



10.00 Μαρία Φαραντούρη - Way Home

11.00 Viva Mikis 1985 (Album)

13.00 Μαργαρίτα Θεοδωράκη Love Songs

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Οιδίπους Τύραννος 1947'' 58''

14.20 Piano Concerto No1 by Dino Mastroyiannis

15.00 Pianistika Apanta by Georgios Filadelfefs.

16.30 Σεξτέτο για Φλάουτο, Κουαρτέτο εγχόρδων και Πιάνο. 1947.

17.00 Πρώτη Συμφωνία 1953.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.00 Ο Sven-Bertil Taube ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Ασίκικο Πουλάκη 1996. Ποίηση Μιχάλης Γκανάς. Βασίλης Λάκκας.

20.00 Σερενάτες 1998. Ποίηση Λευτέρης Παπαδόπουλο.

21.00 Οδύσσεια 2005. Ποίηση Κώστας Καρτελιάς. Μαρία Φαραντούρη.

22.00 Μια Θάλασσα γεμάτη μουσική 1987. Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Αγγελική Ιoνάτος.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια - Όπερες

23.00 Canto General. Pablo Neruda. 1973 '74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989.



Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 Μουσική

09.00 Καρυωτάκης 1984. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

10.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεία: Πέτρος Πανδής, Βάνα Βερούτη, Βίκυ Σίμου, Θανάσης Μωραΐτης.

11.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Μίκης Θεοδωράκης Σοφία Μιχαηλίδου.

12.00 Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Μίκης Θεοδωράκη, στο πιάνο ο Γιάννης Βακαρέλης.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Μετασυμφωνικά



14.00 Χορός Ασίκικος - 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο. 1989.

15.00 Θέμα και παραλλαγές για σόλο βιολί. 1947.

16.00 Πιάνο Κονσέρτο "Ελικών" 1951.

Canto General



17.00 Le Chœur de Chambre de la Vienne a participé, en tant que chœur pilote, au programme «Canto General», organisé par l'association « Concerts en Vienne». Mikis Theodorakis: Canto General sur textes de Pablo Neruda. 1972. Ils participent 750 choristes, venant de 14 choeurs dans le département de la Vienne. Direction : Dorothée et Augustin Maillard. Alto : Dominique Lusinchi. Baryton : Hugues Hugot. Instrumentistes : professeurs et eléves du CNR de Poitiers et de l'ENMD de Châtellerault.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Μπαλάντες 1974. Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής. Ενορχήστρωση Σταύρος Ξαρχάκος.

20.00 Διόνυσος 1984. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει ο Θανάσης Μωραΐτης.

21.00 Φαίδρα 1984 - Ποίηση: Αγγελικής Ελευθερίου. Ερμηνεύει η Αλίκη Καγιαλόγλου και ο Πέτρος Πανδής

22.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος. Διασκευή Rainer Kirchmann 1999.



Ερμηνεύουν : Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Rainer Kirchmann.

Λαϊκά Ορατόρια

Άξιον Εστί.



23.00 1982 Συναυλία στην Δρέσδη Γερμανίας υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.



Οδυσσέας Ελύτης. Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Gothart Stier Bariton, Gunter Emmerlich Bass, Mikis Theodorakis, Orchester der Hochschule "Carl Maria von Weber" Dresden.

Το 1981 στην Γ.Λ.Δ. (Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας) ο Θεοδωράκης ξεκινά την συνεργασία του με τις μεγάλες Ορχήστρες της χώρας (Φιλαρμονική της Δρέσδης, Ορχήστρα της Komische Oper, Ορχήστρα και Χορωδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, κ.ά.). Μια συνεργασία που θα κρατήσει περισσότερα από 10 χρόνια και θα βοηθήσει στην εκτέλεση και ηχογράφηση πολλών συμφωνικών έργων.



Το 1983 Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας κυκλοφόρησαν οι δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη «Canto General», «Τρίτη Συμφωνία», «Κατά Σαδδουκαίων», «Λειτουργία αρ. 2», «Άξιον Εστί», «Έβδομη Συμφωνία», ενώ η εταιρεία Deutscher Verlag für Musik Leipzig εξέδωσε τα έργα «Πρώτη Συμφωνία», «Σονατίνα αρ. 1 για Βιολί και Πιάνο», «Έρως και θάνατος», «Σονατίνα για Πιάνο», «Piano Concerto», «Σονατίνα αρ. 2 για Βιολί και Πιάνο», «Axion Esti», (γερμανική έκδοση), «Δεύτερη Συμφωνία», «Τρίτη Συμφωνία», «Έβδομη Συμφωνία» και «Λειτουργία αρ. 2».

Mikis Theodorakis Official Radio - Πρόγραμμα Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Λυρικός Βίος 1984 - 2005

09.00 Καρυωτάκης 1984. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Μίκης Θεοδωράκης: Καρυωτάκης. 1984.

10.00 Η Βεατρίκη στην Οδό Μηδέν.1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη. Πιάνο: Ντόρα Μπακοπούλου. Έτος έκδοσης 1994.

11.00 Μνήμη της πέτρας 1987. Ποίηση: Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ερμηνεία: Θανάσης Μωραΐτης

12.00 Μια θάλασσα γεμάτη μουσική 1987.



Ποίηση: Δήμητρα Μαντά. Ερμηνεία: Αγγελική Ιoνάτος.

13.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991.



Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Ερμηνεία: Μαρία Δημητριάδη. Μίκης Θεοδωράκης

14.00 Πολιτεία Γ΄ 1994.



Ποίηση: Λίνα Νικολακοπούλου, Δημήτρης Κεσίσογλου, Μάνος Ελευθερίου. Ερμηνεία: Μανώλης Μητσιάς.



Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη

15.00 Πολιτεία Δ΄ 1994. Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης, Τάσος Λειβαδίτης.



Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

16.00 Τα Λυρικώτερα 1995. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

17.00 Τα Λυρικώτατα 1996. Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

17.15 Ασίκικο, Πουλάκη 1996.



Ποίηση: Μιχάλης Γκανάς. Ερμηνεία: Βασίλης Λέκκας. Ενορχήστρωση: Γιάννης Σπάθας

18.00 Σερενάτες 1998. Ποίηση: Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Ενορχήστρωση: Γιάννης Σπάθας

19.00 Η αγάπη είναι φωτιά 2001. Δημήτρης Μπάσης, Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης" 2001. Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, Ελένη Ζιώγα, Ερρίκος Θαλασσινός, Κώστας Βίρβος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Τάσος Λειβαδίτης.

20.00 Οδύσσεια 2005. Ερμηνεία: Η Μαρία Φαραντούρη. Ποίηση: Κώστας Καρτελιάς. Έτος σύνθεσης. Έκδοσης 2007.

21.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1987 Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεία: Βάνα Βερούτη, Πέτρος Πανδής, Βίκυ Σίμου, Θανάσης Μωραΐτης.

22.00 Ώς Αρχαίος Άνεμος. Ραψωδία για δύο φωνές και Κουϊντέτο. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Έτος σύνθεσης: Άνοιξη του 1987. Ερμηνεύουν: Μίκης Θεοδωράκης, Σοφία Μιχαηλίδου.

