Mikis Theodorakis Personal Radio - To πρόγραμμα από 23/5 έως 27/5

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο προβάλλεται από τις 23 Μαΐου έως τις 27 Μαΐου έχει ως εξής:

09.00 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.



10.00 Συναυλία ντοκουμέντο 1996 Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη. Μόσχα - MELODIYA USSR11.00 Μαουτχάουζεν Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη.



12.00 Τα Λυρικά σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη από την παράσταση του νεκρού αδελφού το 2015.

Μουσική Δωματίου - Μπαλέτα

14.00 East of the Aegean - Ανατολικά του Αιγαίου 1987.

15.00 Οι εραστές του Τερουέλ "Les amants de Teruel" Σύνθεση 1958. Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen, Marcus Bosch. Έτος έκδοσης 2006

16.00 Ελληνική Αποκριά - Carnaval 1947. Ικαρία. Σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα.

Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

17.00 Mikis Theodorakis: Alexis Zorbas. Ballet Suite. 1987 Συμμετέχουν: Σοφία Μιχαηλίδου. Λάκης Καρνέζης. Κώστας Παπαδόπουλος. Συμφωνική Ορχήστρα και χορωδία της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση 1989.



Κύκλοι Τραγουδιών - Λυρικός Βίος

19.00 Ασίκικο, Πουλάκη 1996. Βασίλης Λέκκας Μιχάλης Γκανάς. Ενορχήστρωση Γιάννης Σπάθας.

20.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986 - Πέτρος Πανδής, Βάνα Βερούτη, Βίκυ Σίμου, Θανάσης Μωραΐτης.

21.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987 - Μπάμπης Τσέρτος, Ειρήνη Καράγιαννη, Διονύσης Καρατζάς.

22.00 Η Βεατρίκη στην Οδό μηδέν 1987 - Μαρία Φαραντούρη, Διονύσης Καρατζάς.



Ορατόριο

23.00 Canto General 1972 Writer of Poetry Pablo Neruda.

The musicians participate: Mezzo soprano: Julia Schilinski, Baritone: Sergio Cattaneo, Sybille von Both choir master. Conductor: Leopold Griessler, Orquestra de Nuestra Tierra, Chor der Erste Bank, Evangelische Chöre.

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Τρίτη 24 Μαΐου 2022



09.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης. Επιλογές Mikis Radio.

10.00 Oracle Live 1995. Album.

11.00 Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη. Album 1.

12.00 Theodorakis sings Theodorakis.

Μουσική για θέατρο

13.00 Μίκης Θεοδωράκης: Καποδίστριας. Σε ποίηση: Νίκου Καζαντζάκη. Σύνθεση: 1976 Αθήνα. Πρώτη Εκτέλεση: 1976 Εθνικό Θέατρο Αθηνών, σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Ηθοποιοί: Νίκος Τζόγιας, Αλέκα Κατσέλη, Λυκούργος Καλλέργης, κ.α. Ερμηνεία: Γιάννης Θωμόπουλος και Χορωδία. Μουσική διδασκαλία: Έλλη Νικολαΐδη. Σκηνικά: Παύλου Μαντούδη.

14.00 Χριστόφορος Κολόμβος 1975. Ποίηση: Νίκος Καζαντζάκης. Έτος Σύνθεσης 1975. Ερμηνεύει ο Πέτρος Πανδής.



Το 1975 ο συνθέτης έγραψε μουσική για τη θεατρική παράσταση "Χριστόφορος Κολόμβος" βασισμένη στην ομώνυμη δημιουργία του Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957). Το έργο παίχτηκε το 1975 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού με πρωταγωνιστή τον Μάνο Κατράκη. Η μουσική σύνθεση είναι για φωνή και μικρή συμφωνική ορχήστρα. Από τη μουσική αυτή διασώζονται σε ανέκδοτο αρχείο έξι τραγούδια που ερμηνεύονται από τον Πέτρο Πανδή με τη συμμετοχή της ηθοποιού Άννας Μακράκη.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

15.00 Σονατίνα αρ.1 1952 - Cretan Concertino.

15.30 Σονατίνα αρ.2 1958 - Champer Music.

16.00 Piano Concerto No1 1957.

16.30 Waltz in C major 1943. Minuet in A major 1942. Τατιάνα Παπαγεωργίου.

17.00 Canto Olympico 1990 '91.

Κύκλοι Τραγουδιών - Λυρικός Βίος

18.00 Καρυωτάκης 1983.

19.00 Μια θάλασσα γεμάτη Μουσική 1987.

20.00 Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα 1991.

21.00 Πολιτεία Γ' 1994.

22.00 Πολιτεία Δ' 1994.

Μετασυμφωνικά

23.00 Μίκης Θεοδωράκης: Κατά Σαδδουκαίων. 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Σε Ποίηση: Μιχάλη Κατσαρού. Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Joachim Vogt Tenor, Hermann Christian Polster Bass, Jürgen Freier Bariton, Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester, Hans-Peter Frank.

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

09.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης. Επιλογές Mikis Radio.

10.00 Oracle Live 1995. Album.

11.00 Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη. Album 1.

12.00 Theodorakis sings Theodorakis.

Μουσική για θέατρο

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

Κύκλοι Τραγουδιών - Λυρικός Βίος

19.00 Μπαλάντες 1974. Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής. Ενορχήστρωση Σταύρος Ξαρχάκος.

20.00 Διόνυσος 1984 - Θανάσης Μωραΐτης.

21.00 Φαίδρα 1984 - Αλίκη Καγιαλόγλου.

22.00 Η αγάπη είναι φωτιά με τον Δημήτρη Μπάση. 2001.

Μετασυμφωνικά

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

09.00 Mikis - Album.

10.00 Μαρία Φαραντούρη - Way Home

11.00 Viva Mikis 1985 (Album)

13.00 Margarita Love Songs

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Οιδίπους Τύραννος 1947'' 58''

14.20 Piano Concerto No1 by Dino Mastroyiannis

15.00 Pianistika Apanta by Georgios Filadelfefs.

16.30 Σεξτέτο για Φλάουτο, Κουαρτέτο εγχόρδων και Πιάνο. 1947.

17.00 Πρώτη Συμφωνία 1953.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.00 The First Songs (Album)



Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Τα Λυρικότερα με την Μαρία Φαραντούρη σε ποίηση Διονύση Καρατζά. 1995.

20.30 Τα Λυρικώτατα με την Μαρία Φαραντούρη σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη. 1996.

21.00 Σερενάτες με την Μαρία Φαραντούρη σε ποίηση Λευτέρη Παπαδόπουλου. 1998.

22.00 Ερημιά με την Μαρία Φαραντούρη τον Μανώλη Μητσιά σε ποίηση Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ενορχήστρωση Σταύρος Ξαρχάκος. 2005.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια - Όπερες

23.00 Canto General. Pablo Neruda. 1973 '74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Μουσική για θέατρο

09.00 Η Γειτονιά των Αγγέλων 1963.

10.00 Όμορφη Πόλη 1961.

11.00 Προδομένος λαός 1974.

12.00 Εχθρός λαός 1975.

13..30 Καποδίστριας 1976.

14.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού 1960.

Λαϊκά Ορατόρια - Μετασυμφωνικά

15.00 Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης. Έτος σύνθεσης: 1960 Παρίσι. Πρώτη ηχογράφηση: 1964. Μάνος Κατράκης. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Θεόδωρος Δημήτριεφ, Μικτή χορωδία Θάλειας Βυζαντίου, Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, Λαϊκή Ορχήστρα. Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

17.00 Canto General. 1972. France. Writer of Poetry Pablo Neruda. Maria Farantouri, Petros Pandis, Choir: St. Jacob's Conductor: Stefan Skold. Symphony Orchestra Stockholm Conductor: Mikis Theodorakis. 1981

20.00 Κατά Σαδδουκαίων. 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Ποίηση: Μιχάλης Κατσαρός. Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Joachim Vogt Tenor, Hermann Christian Polster Bass, Jürgen Freier Bariton, Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester, Hans-Peter Frank.



22.00 Ρωμιοσύνη. 1966. Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1966 Αθήνα. Γιώργος Νταλάρας. Γιώργος Κιμούλης. Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης" Νεανική Χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης. Ζωντανή Συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2005.

23.00 Πνευματικό Εμβατήριο. Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός. Έτος σύνθεσης: 1969. Συντελεστές: Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης", Χορωδία της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Ανδρέας Κουλουμπής, Γιάννης Κότσιρας, Ιωάννα Φόρτη. Γιάννης Φτέρης. Συναυλία 2002.

Ο Μίκης μέσα από τα μάτια των νέων.

Ήταν άνοιξη του 2018 όταν ο Νίκος Θεοδωράκης μέσα από το mikisradio έφερε σε επαφή μια παρέα παιδιών του Αλίμου με τον Μίκη Θεοδωράκη.



Ο Μίκης Θεοδωράκης άκουσε τότε την παράσταση τους ζωντανά από το ραδιόφωνο. Η παράσταση είχε πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 4ο Γυμνασίου Αλίμου, την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η καθηγήτρια Έλενα Φεγγίτη και ο μουσικός Μανώλης Καρτσάκης.

Τα ίδια παιδιά σήμερα πιο ώριμα ετοίμασαν την πιο Αληθινή την πιο Ανιδιοτελή παράσταση για τον Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, άγνωστες πτυχές της ζωής του μέσα από τα δικά του κείμενα και ιστορικά ντοκουμέντα, επίσης γίνεται ειδική αναφορά στο Μαουτχάουζεν και τα 100 χρόνια Καμπανέλλης.

Συμμετέχουν.



Ηθοποιοί: Αλέξης Μαρινέλης, Αφροδίτη Παυλάκου, Αντώνης Δεμερτζής, Ελπίδα Σκαπέρα, Μαρία Πριτσιόλα, Ντέμη Σαρακανίδα, Φώτης Δεγαΐτης, Μιχαέλα Προύντζου.

Τραγουδούν: Αντώνης Καραγκιαούρης, Μαρία Πασαλίδου, Μίρκα Ευσταθίου, Κωνσταντίνα, Βασδέκη, Φώτης Δεγαΐτης.

Μουσικοί: Ειρήνη Τσολάκη Πιάνο, Γιάννης Παραγυίου Μπουζούκι, Δανιήλ Σεβελιόβ Βιολί, Παναγιώτης Πράπας Κιθάρα Τραγούδι, Μάριος Καραγκιαούρης Κιθάρα Τραγούδι.

Σκηνοθεσία Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αλέξης Μαρινέλης

Η αφίσα είναι πίνακας της Μαρίας Χατζησταύρου.

Άξιος Εστί… πήγες να τους βρεις

δεν χάθηκες από τη γη,

ρέεις και πάντα θα ρέεις στις φλέβες του κόσμου…..

Δεν χάθηκες θεριό της ρωμιοσύνης,

ήρθες ένα βήμα πιο κοντά,

μια αιωνιότητα σιμότερα

στη συμπαντική αρμονία που όρισες…

Αν το σύμπαν είναι σιωπή

και ο γαλαξίας μουσική στο σύμπαν

εσύ είσαι ο ήλιος.

Ολυμπία Πράπα 2/09/2021 (Απόσπασμα από ποίημα)

Νεολαία Μίκης Θεοδωράκης & Mikis Radio

Σάββατο 28 Μαΐου 08.30μμ στη Θεατρική σκηνή Κάρολος Κουν στον Δήμο Αλίμου.