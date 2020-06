Νέο κλιπ για το «The Spirit of Radio» των Rush

Ο Μάιος επιφύλαξε για εμάς τη χαρά της επανέκδοσης του «Permanent Waves», του άλμπουμ του 1980 των Rush. Τώρα, η μπάντα παρουσίασε ένα νέο βιντεοκλίπ με κινούμενα σχέδια για το «The Spirit of Radio», ένα από τα πιο βασικά τραγούδια τους. Και το κλιπ είναι φόρος τιμής στον Neil Peart, ο οποίος υπέκυψε τον περασμένο Ιανουάριο (όγκος στον εγκέφαλο).

Είναι επίσης φόρος τιμής στη συχνότητα FM του ραδιοφώνου - πηγή έμπνευσής του ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός CFNY-FM του Τορόντο, του οποίου το σλόγκαν ήταν «Το Πνεύμα του Ραδιοφώνου». Όμως, είναι φόρος τιμής και στην ιστορία του συγκροτήματος, μιας και στο βίντεο η επέκταση της συχνότητας FM αντιπαρατίθεται στην άνοδο των Rush.

«Το "The Spirit of Radio" θα μπορούσε να λέγεται "The Spirit of Music"» είχε πει, το 1980, ο Peart. «Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για έναν ραδιοφωνικό σταθμό που είναι πρότυπο. Λέγεται CFNY-FM και είναι στο Τορόντο. Και ακόμα είναι ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια το ραδιόφωνο FM. Άρα ακούω αυτόν τον σταθμό όποτε είμαι σπίτι, κι αντιπροσωπεύει κάτι, ίσως το πολύτιμο τελευταίο προπύργιο κάποιου πράγματος».

Το νέο κλιπ είναι δημιουργία της Fantoons.tv, της παραγωγού Linda Otero και των σκηνοθετών David Calcano και Alberto Hadyar.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ