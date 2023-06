Νέο τραγούδι για την κλιματική αλλαγή από τον Σον Μέντες

Ο Σον Μέντες επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, που έχει τίτλο «What the Hell Are We Dying For?».



Ο Μέντες έδωσε μία ιδέα από το νέο του τραγούδι με μία φωτογραφία της Νέας Υόρκης η οποία μόλις και φαίνεται κάτω από ένα πυκνό πέπλο καπνού που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές στον Καναδά.



Στο Twitter, ο Μέντες εξήγησε τους στίχους και το εξώφυλλο του «What the Hell Are We Dying For?». Δεν ήταν απλώς μια σύμπτωση είπε. «Άρχισα να γράφω αυτό το τραγούδι χθες το πρωί με τους φίλους μου στα βόρεια της Νέας Υόρκης και το τελείωσα μόλις πριν από λίγες ώρες», πρόσθεσε. «Ένιωσα τόσο σημαντικό για μένα να το μοιραστώ μαζί σας σε πραγματικό χρόνο».



Παρότι στην αρχή του τραγουδιού γίνεται μια αναφορά στις πυρκαγιές, το τραγούδι φαίνεται να αφορά ως επί το πλείστον το τέλος μιας σχέσης (την εβδομάδα που πέρασε υπήρξαν αναφορές ότι ο Μέντες χώρισε, για ακόμα μία φορά, από τη σύντροφό του Καμίλα Καμπέγιο).



Το «What the Hell Are We Dying For?» είναι το πρώτο τραγούδι του Μέντες για το 2023. Το τελευταίο του άλμπουμ, «Wonder» κυκλοφόρησε το 2020, και μετά από αυτό, κυκλοφόρησε μια σειρά από σινγκλ το 2021, καθώς και ένα κομμάτι για το soundtrack της ταινίας «Lyle, Lyle, Crocodile» το 2022 (ο Μέντες δάνεισε τη φωνή του στον κροκόδειλο Λάιλ στην ταινία).



Ακούστε το τραγούδι: